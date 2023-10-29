70歲李姓男子酒駕騎機車載友人，遇到員警盤查移送法辦。（翻攝畫面）

新北市蘆洲區70歲李姓男子日前騎乘機車，與後座友人供請「三太子」神像回祖廟過生日，因友人未戴安全帽遭到員警攔檢盤查，也聞到李男身上濃濃的酒味，經檢測酒測值超標達到0.49mg／l，全案依公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

蘆洲警分局蘆洲所副所長忻厚成、警員陳覲于吉林彣政，於10月17日下午5時巡邏時，發現騎機車的李男載著60歲陳姓男友人，友人手捧三太子神像、清香，從中山一路出發欲前往中正路方向，因後座乘客未戴安全帽引員警注意盤查。

員警當場告發陳男未戴安全帽罰單1張，盤查發現李男雖有帶安全帽，但全身散發酒氣，實施酒精測試，發現酒測值高達0.49MG／L，現場將駕駛逮捕並依法偵辦。蘆洲所長蔣延紹呼籲，飲酒後會造成反應能力下降，易發生交通事故，過量飲用更有可能傷害腦神經，飲酒過後請善用代駕或大眾運輸工具。

蘆洲警分局表示，新北市警局每月平均規劃6次以上取締酒後駕車專案勤務，另分局亦規劃一般路檢及巡邏勤務，加強取締用路人酒後駕車行為。7月至9月間，蘆洲分局共取締195件酒後駕車，罰鍰金額2340萬元，讓肇事件數較去年同期減少25％，共同維護用路人安全。

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