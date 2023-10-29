日本共同社報導，福島第一核電站8月下旬啟動核處理水排海以來，日本駐北京大使館兩個月來累計約接到百萬通來自中國國內的騷擾電話；日方要求中國政府採取因應措施，但情況並未改善。

據共同社中文網27日的消息，日本政府相關人士作了上述透露。日本大使館根據來電紀錄等調查了騷擾電話數量，啟動排海第2天的8月25日接到逾4萬通；8月底前後騷擾電話趨於減少，但目前仍維持每天1萬至1.5萬通的數量。

騷擾電話大多數是對日本的激烈謾罵或無聲電話，還有聲稱「炸掉（大使館）」等明顯威脅。大使館方面對性質惡劣的電話記下電話號碼，並向公安部門報告。

報導表示，日本政府以正常業務受到干擾為由要求中國政府採取有效應對，但狀況並未改善。日本駐中大使垂秀夫本月20日在北京的日中關係論壇提及騷擾電話，並指為向前推進日中關係，有必要「回歸理性」。

對此，中國外交部發言人毛寧27日在例行記者會面對共同社提問時表示，不了解具體情況，但說「中方一貫依法保障各國駐華使領館的安全，也保障在華外國公民的合法權益」。（編輯：周慧盈/張淑伶）1121029