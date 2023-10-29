桃園市郭姓男子去年底移車撞到抽水馬達，警方到場後對其酒測，發現酒精濃度達0.58毫克送辦。郭男稱沒有喝酒，但剛使用有酒精的漱口水。桃園地院法官當庭勘驗，郭男使用同樣漱口水隔3分鐘再用礦泉水漱口，酒精同樣超標，法院判無罪，可上訴。

郭姓男子去年12月晚間，駕車撞擊到路上抽水馬達，員警獲報到場處理，發現酒測值達0.58毫克，桃園地檢署依公共危險罪起訴。

郭男表示，當天沒有喝酒，只有吃前天剩下的麻油雞，警察到場時他已經刷牙漱口準備睡覺。他也說，他用的是好市多買的漱口水，酒精成分為21.6％，酒測有酒精是漱口水的關係。辯護人也說，根據警方密錄器，沒有讓郭男等待15分鐘就酒測，才會有0.58毫克酒測值。郭男身上也無酒味，不能單憑碰撞馬達，就認定郭男不能安全駕駛。

法院勘驗警員密錄器內容，員警到場要求酒測時，郭男就表明有使用漱口水。按照工業技術研究院及學者研究顯示，15分鐘時間已經足以消除口氣對於測試結果的影響。而郭男酒測前10分鐘使用有酒精的漱口水，的確有可能影響到酒測值。

法院也要求警員攜帶同一款酒精測試器，並由郭男攜帶未拆封的同款漱口水當庭勘驗，郭男首先酒測時，酒測值為0，後來使用漱口水後，計時3分鐘，再使用礦泉水漱口，酒測值為2.12毫克。

法院說，酒測過程中，郭男雖告知員警有使用漱口水，但員警詢問24小時內有喝酒嗎？郭男說沒有，但酒測前未見隔15分鐘，雖員警也有給予郭男漱口機會，但流程已經違反酒測規定。法院也提到，警員證稱當時郭男沒有酒味，但若酒測值每公升0.56毫克，難以想像身上毫無酒氣。

雖然檢方稱，郭男無法證明實際真的有使用漱口水。法院認為，檢方應提出實質舉證責任，其資料無法排除是使用含酒精成分漱口水所造成，因此判郭男無罪，可上訴。