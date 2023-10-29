網上爆料，新北市土城區某國中第一次段考因家長找來議員介入，學校決定替因寫答不符規定的學生「加分」，新北市教育局澄清是依程序召開成績評量委員會討論的結果，且仍酌定扣分，與外界無關。

新北市議員江怡臻則說，她身為兩個孩子的家長對此事感到憤怒，會要求市府務必說明清楚。

一名網友在網上貼出爆料文，指出土城某國中依照會考標準實施，需用黑筆書寫，有同學因未依規定填寫考卷被扣分，家長認為學生第一次段考，不熟悉段考程序，卻被扣重分，找來議員介入，學校竟不顧老師反對同意，並將被扣分的學生加分，引起譁然。

新北市教育局澄清，表示經瞭解，學校接獲反應後即針對學生違反試場規定部分召開校內成績評量委員會討論，與外界無關。

教育局說，考量七年級有24位同學因初到國中，第一次段考面對寫卷用筆習慣改變、考試緊張等與評量目的是為評估學生學習成果等因素，決定非選擇題酌予扣4分，作文扣一級分。

該校說明，學生評量皆依據相關程序辦理，將與師生再次說明，並協助新生養成應考習慣，避免類似事件再次發生。

新北市議員江怡臻對此事表示憤怒，她說自己身為教育審查會的議員，也是兩個小孩的媽媽，「聽到竟然有議員利用職權，施壓學校，校方和府方到底承受了多大的壓力？」，她要求市府務必說明清楚，還原關說真相，並將在明天的總質詢詢問市府。