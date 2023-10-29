新北市新店區中央路巷內公寓今（29）日上午7時許發生火警，2樓住戶51歲林姓婦人救出時已無呼吸心跳，急送新店耕莘醫院搶救，所幸急救後已恢復生命跡象。現場燃燒客廳雜物，燃燒面積約5平方公尺，火警發生原因有待調查。

新北市消防局今日上午7時20分獲報，新店區中央路巷內某公寓2樓冒出火煙，消防人車立即趕赴救援，火勢迅速於7時50分撲滅，消防人員在屋內發現林姓婦人，已無生命跡象，立即送往新店耕莘醫院，急救後已恢復呼吸心跳。