新北市新店區中央路巷內公寓今（29）日上午7時許發生火警，2樓住戶51歲林姓婦人救出時已無呼吸心跳，急送新店耕莘醫院搶救，所幸急救後已恢復生命跡象。現場燃燒客廳雜物，燃燒面積約5平方公尺，火警發生原因有待調查。
新北市消防局今日上午7時20分獲報，新店區中央路巷內某公寓2樓冒出火煙，消防人車立即趕赴救援，火勢迅速於7時50分撲滅，消防人員在屋內發現林姓婦人，已無生命跡象，立即送往新店耕莘醫院，急救後已恢復呼吸心跳。
新北市新店區中央路巷內公寓今（29）日上午7時許發生火警，2樓住戶51歲林姓婦人救出時已無呼吸心跳，急送新店耕莘醫院搶救，所幸急救後已恢復生命跡象。現場燃燒客廳雜物，燃燒面積約5平方公尺，火警發生原因有待調查。
新北市消防局今日上午7時20分獲報，新店區中央路巷內某公寓2樓冒出火煙，消防人車立即趕赴救援，火勢迅速於7時50分撲滅，消防人員在屋內發現林姓婦人，已無生命跡象，立即送往新店耕莘醫院，急救後已恢復呼吸心跳。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。