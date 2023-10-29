大陸全國台企聯昨天舉行台商會長會議，面對大環境經濟不景氣，大陸外交部、商務部，國家統計局等單位提供數據表明，近期大陸各地的商展參展統計數字顯示，「買全球、賣全球」受到全世界的歡迎，也是對大陸發展投下了信任票。

據與會台商會長透露，近期大陸主辦多個大型國際性論壇和峰會，例如第三屆一帶一路國際合作高峰論壇有來自151個國家和41個國際組織的代表來華參會，註冊總人數超過1萬人，可謂是「萬人盛會」，彰顯共建「一帶一路」的巨大感召力和全球影響力。

此外，134屆廣交會10月15日至11月4日在廣州舉行，來自全球210個國家和地區的境外採購商實體與會，第一期超過10萬人，第二期超過12.9萬人。

第六屆進博會將於11月5日至10日在上海舉行，參展商數量已恢復到疫情前水平。第六屆屆進博會將迎來來自154個國家、地區和國際組織的參展商，已有超過3400家參展商和39.4萬名專業觀眾註冊報名。

台商會長表示，這表明大陸「買全球、賣全球」受到全世界的歡迎，也是對大陸發展投下了信任票。

台商會長表示，國際資本和境外資本流向也很能說明問題。今年1至8月，大陸新設立外商投資企業33154家，同比增長33％，英國、加拿大、法國實際對大陸投資分別增長132.6％、111.2％、105.6％，瑞士、荷蘭、德國等發達經濟體也是以兩位數的同比增長率加快對大陸新一輪投資佈局；台商台企投資大陸穩定增長，今年1至8月，新增投資項目同比增長23.4％，投資金額同比增長54.8％。