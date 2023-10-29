桃園區春日路上一棟年近半百的5樓、60戶危樓，成為桃園首件經民間整合成功的都更案，將緊鄰南崁溪畔興建一棟17層黃金級綠建築住宅大樓。(都發局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市4月至今陸續推出都市更新六新箭，盼加速舊城再生，開啟桃園都更元年，桃園區春日路上一棟年近半百的5樓、60戶危樓，歷經3建商重建都無疾而終，去年接手的開發公司積極整合地主，加上新市府政策推波助瀾，終取得所有地主同意，成為桃園首件經民間整合成功的都更案，將緊鄰南崁溪畔興建一棟17層黃金級綠建築住宅大樓。

住宅發展處表示，桃園第一棟由民間整合成功的都更案於10月25日審議通過，該社區屋齡超過40年，為5層樓60戶的危險建築物，產權細碎複雜，實施者傑丞開發於去年6月報核事業計畫後，積極整合地主，終於得到地主們認可，取得百分之百同意，將於春日路緊鄰南崁溪畔興建一棟17層黃金級綠建築住宅大樓。

傑丞開發總經理徐志成表示，自己是桃園人，該棟爛尾樓耐震能力不足，頹壞已久，幾乎已是桃園的地標，凡是經過春日路都會看到它，5年前偶識地主，知道地主已找了3家建商研商都更重建，但都沒下文。

徐志成表示，自己深知都更整合不但耗時而且困難，但基於社會責任，決定承擔桃園鄉親及地主的期盼，接下這萬分艱鉅的整合任務，經過專業、誠意與耐心的溝通，拜訪每位地主不下十次，終於完成整合。

住宅發展處說明，市府今年陸續推出6項都更精進作為，4月研訂放寬「都更單元畫定基準」畫定條件，5月調高「都更權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」營建單價，並於7月啟動「跨街廓都更容積調派專案」，讓小基地的容積得以移出調派，增加參與都更的機會。

除此之外，10月新訂「受理提議畫定更新地區作業原則」，經市府受理畫定後同意門檻可降低為75％、取得時程獎勵10％，另研訂「實施者申請代拆辦法」兼顧住戶權益及程序正義之代拆流程，研修「都更容積獎勵核算標準」放寬開放空間及公益設施獎勵核算，並新增透天厝整合獎勵項目。

為提高都更誘因在行政程序上，桃園都發局也合併都市設計審議和都市更新審議作業，以縮短時程，讓更多有安全疑慮的老舊建物能加速重建。凡是有意了解自己社區都更課題的民眾，可連絡住宅發展處安排時間地點舉辦相關說明會。