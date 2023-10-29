國民黨總統參選人侯友宜（前排左）29日上午赴台中與同黨立委參選人林家興（前排右）共同成立太平區聯合競總，並為林家興授旗。（潘虹恩攝）

國民黨總統參選人侯友宜29日上午赴台中與同黨立委參選人林家興成立太平區聯合競總，相互拉抬選情。侯友宜用不同角度詮釋台積電創辦人張忠謀論國安，強調兩岸和平最重要，並批民進黨對陸配規範多，但國防委員會委員卻偷吃陸籍女子，他上任後要徹查弊案。

侯友宜、林家興太平區競選總部成立大會29日上午於太平買菸場前廣場進行，包括前台中市長胡志強、台中市議員黃佳恬與賴義鍠以及多位地方人士到場支持，現場湧入大批鄉親，搖旗吶喊，場面熱烈。

賴清德28日晚間在台中成立後援會，提到張忠謀談論國安，「沒有國家安全，我們將失去一切」，認為不能接受大陸施壓，要強化國防，侯友宜29日也給出不同詮釋，強調兩岸和平最重要。侯友宜說，明天將有破萬觀光業者要支持他，都是希望來的不再是戰機而是客機，夜市攤販也反映陸客沒來生意減一半，若沒有和平怎麼「顧巴豆（肚子）」？不只台灣基層的甘苦心聲，連美國在台協會（AIT）主席也表示不支持台獨，贊成兩岸對話，他的立場與美國一致。

侯友宜說，民進黨執政以來貪汙、腐敗，弊案連連，現在的國防外交委員會在做什麼？他們連陸配都歧視，陸配在台灣要6年才獲身分證，其他國家4年就能拿，哪裡平等？不只如此，他的隨行安全人員、直系血親也被規定不能娶陸配，直批「那國防委員會委員還可以外遇陸籍女子嗎？」，國家安全重於一切，他呼籲鄉親支持林家興進當選，進國防外交委員會找資料，他來徹查弊案，攜手保護國家安全。

侯友宜也提及28日晚間在高雄鳳山造勢，近4萬人到場支持，民眾看到漢子、燕子、禿子合體非常興奮，他們期待什麼？期待中華民國能屹立不搖，這塊土地平安；他看到台中市長盧秀燕推動捷運、空汙改善等建設遇到中央，什麼都不行，他承諾台中人，若當選總統，執政不分黨派，只要地方政府需要的就全力推動。

林家興則說，他沒有背景回到地方參選，希望「改變在這裡」，未來有機會幫台中大里、太平區爭取國家級建設，爭取捷運藍線延伸太平，呼籲鄉親給他機會。