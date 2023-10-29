中美關係近期出現溝通關係回溫，正訪美的大陸外長王毅會見美國白宮國家安全顧問蘇利文，雙方都希望共同努力促成11月舊金山的二次「拜習會」。

前中國駐美大使崔天凱表示，30年前亞太經合會第一次領導人會議也選在美國西岸，當時的中美兩國元首會晤對未來高層溝通形成良好開端。但提及中美未來關係發展，他認為美國對華政策要在幾個核心問題尊重中國，包含主權領土完整如台灣問題的第一道核心紅線，以及尊重中國自己的發展道路和制度等。

出席29日北京香山論壇的崔天凱說，去年中美元首的峇厘島會晤共識已全面落實，面對醞釀中的11月舊金山會晤，當然還有很多準備工作，希望爭取實現並取得成功，在峇厘島會晤的基礎上再往前走。

崔天凱說，尤其地點選在舊金山別具意義，30年前亞太經合會第一次領導人非正式會議在美國西岸、西雅圖旁的一個島上，當時中美兩國元首在此會晤，對之後幾十年的兩國高層溝通形成很好的開端。

他說，30年後亞太經合會領導人會議又回到了美國西岸，這次會晤對今後若干年的中美關係能不能起到一個戰略引領作用，也就是大家所說面向舊金山的含義。

但崔天凱說，美國對華政策要在幾個真正核心的問題上能夠尊重中國，具體包含主權領土完整例如台灣問題的第一道核心紅線，以及尊重中國自己的發展道路和制度，以符合中國國情的方式實行民主促進人權。

此外還有尊重中國的正當發展權利，能否接受中國式現代化等，無論美國如何表態「幾不幾沒有」，關鍵要在這幾個根本問題上看，未來能否做到尊重中國以和平共處、合作共贏。