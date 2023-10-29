許多人以為年紀大，血壓稍微高一點也沒關係。對此，宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，幾年前確實有些研究認為高齡者血壓會高一點，但根據近期研究發現，若能將血壓控制目標降至120mmHg以下，相對於傳統，只把血壓控制至140mmHg以下的患者，可減少3成以上心血管疾病及死亡。

劉中平在臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，隨著年紀增長，血管壓力也會跟著上升，然而從臨床上觀察，很多年長且健康的人，特別是耳聰目明、思路清晰的長者，血壓都不會太高。

劉中平接著提到，韓國針對60～95歲患者的研究顯示，若血壓超過130mmHg以上，罹患腦中風、心肌梗塞和心血管相關疾病的機率會增加。

另外，劉中平分享，最近在美國進行、收錄超過9000名以上高血壓患者的「收縮壓介入試驗」（Systolic Blood Pressure Intervention Trial,SPRINT）研究，針對其中超過75歲高齡患者，將血壓控制目標降至120mmHg以下，相對於傳統，只把血壓控制至140mmHg以下的患者，可再減少3成以上心血管疾病及死亡。

不僅如此，劉中平說，該研究還發現，若把血壓降下來時，姿態性低血壓等副作用並不會增加，顯示在良好醫療照顧下，逐步降低血壓，對患者健康有顯著好處。

劉中平說明，因此台灣心臟學會、高血壓學會，特別在2022年發表的高血壓指引中，將高齡者的控制目標，從140mmHg下修為130mmHg，盼藉此提升患者的心液循環，幫助更多人能夠健康老化。