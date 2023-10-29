民眾黨總統參選人柯文哲昨天在台南基層座談時，批評農業部前部長陳吉仲做得很爛，結果在場農民有人隨即打臉表示陳吉仲做得最好，很照顧農民，氣氛尷尬；對此陳吉仲今天到彰化縣為參選立委的吳音寧站台時回應，柯文哲的批評就像網軍在帶風向，「農漁民及相關團體都知道我們做了什麼！」

參選彰化縣立委的台北農產運銷公司前總經理吳音寧，今天在北斗鎮成立賴清德吳音寧聯合競選總部，邀請陳吉仲等人站台助選，吳音寧並邀陳吉仲擔任競總主任委員，陳欣然接受。

對於柯文哲昨天在台南與基層座談時批評陳吉仲做得最差一事，陳吉仲表示，柯文哲這樣的講法就跟過去許多的網路帶風向，批評農業部的許多政策一樣，都是用同樣的方式，農漁民及農漁民團體都知道農業部做了什麼。不管選舉怎麼樣紛擾，只要是國家的重要政策，呼籲候選人都要來支持，這樣國家才可以往前走。

陳吉仲說，台灣的農漁民最重感情，「知道我們跟台灣農漁民是好朋友」，過去農委會及現在農業部所有所做的不管是三保一金的福利政策，冷鏈自動化，甚至開拓新市場，所有的農漁民都清楚知道。

他也要呼籲全國的人民，要了解到底哪些政黨實在為人民做事，哪些只是用花言巧語在對社會大眾做不實的干擾。他跟吳音寧都心繫農漁民，期待可以讓農漁業往前走，讓農漁民獲得更好的照顧

吳音寧指出，大家都看得到陳吉仲在部長任內推動非常多農業的改革，是最照顧農民的農業部長，這是很清楚的事情。日前她在小犬風災後去訪視災情，許多農漁民都說，「如果陳吉仲還在當部長，一定是最照顧農民的部長。」

吳音寧表示，同一批人用同樣手法，多年前用抹黑的方式用在攻擊她擔任北農總經理，現在用來攻擊陳吉仲，「夠了，這樣的認知攻擊沒有用」，他們實實在在為農漁業打拚，實實在在為農漁民努力。