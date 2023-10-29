颶風歐蒂斯（Otis）本週強力襲擊墨西哥南部太平洋度假勝地阿卡普爾科（Acapulco），目前為止死亡人數攀升至39人，另有10人下落不明。

綜合路透社與法新社報導，歐蒂斯颶風在25日以每小時266公里風速重襲阿卡普爾科，淹沒城市，摧毀房屋、商店和飯店屋頂，將車輛泡在水中，也切斷通訊、道路和空中聯繫。

Hurricane #Otis made a historic landfall near Acapulco, Mexico, on Wednesday after rapidly intensifying from a tropical storm to a Category 5 hurricane just hours before reaching the coast. pic.twitter.com/C0cViBjFcI — AccuWeather (@accuweather) October 27, 2023

Drone footage shows looting in Acapulco after the Mexican city was hammered by Hurricane Otis this week. The Category 5 storm pounded the city with winds of 165 miles per hour on Wednesday https://t.co/ZVtcd9XL7J pic.twitter.com/AxwTbpPCPr — Reuters (@Reuters) October 28, 2023

政府今天引述數據指出，總計有39人喪生，包括29名男性和10名女性。並說初步估計損失達150億美元。

墨西哥安全部長羅德里格斯（Rosa Icela Rodriguez）在上傳社群媒體的影片中表示，目前為止至少有 10人失聯，高於先前通報的4人。

當局表示，在接獲有多家超市遭掠劫的通報後，目前已經派遣約1萬7000名的安全部隊人力到災區。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）也在社群媒體發布一段24分鐘的影片，向全國通報最新情況，但他大多時間都在攻擊批評者，指控批評人士試圖在明年總統大選前剝削這次風災。

69歲的羅培茲歐布拉多表示，試圖抹黑政府的媒體誇大了傷亡人數，但安全部長羅德里格斯將「毫無隱瞞地」提供最新傷亡情況。

他又說，他的政府在災後救援方面所做的努力，比以往任何政府「過去所做的」都要多。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1121029