颶風歐蒂斯（Otis）本週強力襲擊墨西哥南部太平洋度假勝地阿卡普爾科（Acapulco），目前為止死亡人數攀升至39人，另有10人下落不明。
綜合路透社與法新社報導，歐蒂斯颶風在25日以每小時266公里風速重襲阿卡普爾科，淹沒城市，摧毀房屋、商店和飯店屋頂，將車輛泡在水中，也切斷通訊、道路和空中聯繫。
政府今天引述數據指出，總計有39人喪生，包括29名男性和10名女性。並說初步估計損失達150億美元。
墨西哥安全部長羅德里格斯（Rosa Icela Rodriguez）在上傳社群媒體的影片中表示，目前為止至少有 10人失聯，高於先前通報的4人。
當局表示，在接獲有多家超市遭掠劫的通報後，目前已經派遣約1萬7000名的安全部隊人力到災區。
墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）也在社群媒體發布一段24分鐘的影片，向全國通報最新情況，但他大多時間都在攻擊批評者，指控批評人士試圖在明年總統大選前剝削這次風災。
69歲的羅培茲歐布拉多表示，試圖抹黑政府的媒體誇大了傷亡人數，但安全部長羅德里格斯將「毫無隱瞞地」提供最新傷亡情況。
他又說，他的政府在災後救援方面所做的努力，比以往任何政府「過去所做的」都要多。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1121029
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。