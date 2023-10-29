七大工業國集團（G7）外長會議11月7日及8日將在日本舉行，面對歐美各國強化參與中東情勢，日本政府有意在外長會議確認面對中國軍事威嚇的合作，避免歐美各國轉移關注力。

日本時事通信社報導，受到中東情勢惡化影響，預料這場G7外交部長會議上將花許多時間討論巴勒斯坦問題，而面對中國的軍事威嚇，日本政府作為G7在亞洲唯一成員國，將訴求印度太平洋地區的現狀，希望跟其他成員國確認合作。

日本外務大臣上川陽子10月27日在記者會談到G7外長會議時說，希望針對巴勒斯坦情勢進行深入討論，「也希望就烏克蘭及印度太平洋深化討論」。

前一次的G7外長會議9月在美國舉行，當時由剛上任外務大臣的上川擔任主席，在主席聲明中表明對中國在東海及南海動向的「憂慮」，並載明「強烈反對任何藉由武力或威嚇片面改變現狀的嘗試」。

面對11月將在東京召開的外長會議，基於中國在南海與東南亞各國間的對立，日本外務省希望「除了烏克蘭問題外，也能將中國問題作為討論重點」。

不過，隨著以巴衝突爆發，國際局勢突然發生劇烈變化，G7成員國除了日本外，各國因為有國民遭到綁架或下落不明而強化對中東情勢的參與。

因此，預料這次將在東京舉行的G7外長會議上，各國將對如何平息巴勒斯坦情勢及有關提供巴勒斯坦自治區加薩走廊（Gaza Strip）人道支援進行討論。

重視G7團結的日本也被迫對中東情勢進行因應，上川10月21日突然赴埃及出席有關巴勒斯坦情勢的國際會議，並預計11月2日起訪問以色列及約旦。

日本政府想避免一旦中東混亂情勢時間拉長，發生歐美各國將其關注力從印度太平洋轉移的事態。日本政府相關人士表示，由於這次G7外長會議在日本舉行，雖然中東也很重要，但展現勿忘印度太平洋的態度也很重要。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1121029