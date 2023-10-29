藍白首次政黨協商在何時？ 柯文哲「一句話」黨員忍不住笑了 @ChinaTimes

藍白整合進入政黨協商階段，27日雙方已派幕僚進行會前磋商，討論協商日期及地點，據了解，預計本周一協商。對此，民眾黨總統參選人柯文哲說，再過幾個鐘頭就知道，這次是黨主席對黨主席談，不需要再派出黃金組合，他當然有自己的看法，但這是政黨和政黨間，有時候要尊重對方的意見，不用太緊張。

柯文哲說，協調不是一次就完成，一定是陸陸續續再談，幕僚都很積極在穿梭，第一場大家表明態度，各自回去再講、再來，應該會一場一場開，開到有共識為止。

對於前高雄市長韓國瑜聊藍白合時，稱南部人只看感覺。柯文哲回應，他常說理性、務實、科學，科學精神就是數字管理，韓國瑜人很豪放、豪爽，但自己還是個科學家，跟侯友宜說民調分析怎樣，對方也聽得懂，彼此講話都很符合各自style。

由於柯文哲仍持續拜訪Yahoo亞太區前董事總經理鄒開蓮，外界好奇副手人選是否還未排除鄒。柯文哲說，選舉位置不是只有總統、副總統，在選舉團隊、募款委員會、社會組織聯絡人等還有很多位置，不是說誰一定要做什麼工作。