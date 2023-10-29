針對民進黨總統參選人賴清德稱，國民黨總統參選人侯友宜在進入總統選舉之後，行為跟以往大相徑庭，現在媒體問任何問題都一定是批判賴。侯友宜競選辦公室發言人王敏旭指出，民進黨主席賴清德竟然把自己曾高舉「台獨萬歲」牌子，以及自稱是「務實的台獨工作者」的事實比喻成對他的批判，賴清德不給問還反批，「是想躺著選，還是想賴皮到底？」

王敏旭指出，賴清德「敢說不敢當」、「敢主張還怕弄髒」，到了選舉就連自己畢生的信念，都怯懦到不敢正面回應，是要人民如何能「信賴」？侯友宜對賴清德台獨立場的質疑，是攸關中華民國安危的重大議題，也是台灣人民心中的疑惑，賴清德不給問還反批，是想躺著選，還是想賴皮到底？

王敏旭認為，執政本來就該好好做事，侯友宜從過去到現在都沒有改變，本於「事實」說話，況且連美方都多次重申不支持台獨，反觀賴清德，長年主張台獨，到了選舉卻不敢喊台獨，兩相比較才是真的大相徑庭、完全不一樣，賴清德騙票伎倆昭然若揭。

王敏旭強調，侯友宜已經提出許多政見，民進黨已跟進侯友宜提出廢除80歲以上巴氏量表、成立癌症基金等政見。顯然賴清德只敢跟進侯友宜政見，不敢跟進「反台獨」立場，迴避台獨提問，只有滿滿政治語言，賴清德顯然已露出馬腳，毫無執政能力。