雖然戴文布克(腳踝扭傷)、畢爾(背傷)兩大明星主力持續缺陣，但這次太陽靠杜蘭特就夠了！杜蘭特29日攻下全場最高26分，其中第三節包辦12分，幫助太陽在自家主場以126比104輕取爵士，勇奪本季第2勝(1敗)，也讓布克與畢爾可以好好繼續好好養傷。

杜蘭特上半場就獲得強大火力支援，那就是艾瑞克戈登，他在上半場投12中9，含三分球投6中3，包辦21分，搭配杜蘭特14分、5助攻，太陽打完上半場就已取得66比50大幅領先，反觀還在摸索調度模式的爵士，則以馬爾卡寧12分最高。

來到第三節，杜蘭特一開始就跟葛雷生艾倫攜手打出19比5小高潮，轉眼擴大領先到30分以上，也把爵士打到完全傻眼，儘管凱尤恩特喬治、塞克斯頓、歐利尼克等爵士替補上來努力追分，卻還是縮小不了差距，爵士也乖乖提前進入垃圾時間。

太陽除了杜蘭特，得分最高的是艾瑞克戈登21分，但他下半場得分掛零，葛雷生艾倫17分，尤班克斯與古德溫各有12分，紐基奇10分、7籃板及6助攻；爵士則以馬爾卡寧19分最高，塞克斯頓替補拿下14分，豐泰奇歐13分，凱尤恩特喬治12分。