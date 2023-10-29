民進黨總統參選人賴清德表示，全世界最希望下架民進黨，促成藍白合的是中國共產黨。對此，民眾黨總統參選人柯文哲表示，民進黨選舉除了這招，也沒有其他招，沒辦法回答雞蛋、豬肉、88槍、爐渣案、光電案，只有這招，但老實講，中共從1996年來一向是民進黨最強助選員，屢試不爽。

至於柯昨日赴台南關廟區新光里基層座談，批評前農業部長陳吉仲做很爛，現場農民卻認為，歷任的農委會主委中，陳吉仲做最好，氣氛一度尷尬。柯文哲回應，政治價值是不要為了短期利益犧牲長期利益、不要為了少數人利益犧牲多數人利益，不要為政黨利益犧牲國家利益。

柯文哲說，對農民來講要開辦農民保險，農產品容易遇到意外事件，造成價格暴跌，農民保險就是只要從事農業，將會支付保證薪，萬一農產沒有仍會給薪水，農民一聽不錯有保障，但他一聽就是大撒幣，陳吉仲的邏輯就是補貼政策，沒有辦法涉及產業的結構改變，無法真正解決問題，這是現階段對民進黨最大的指控。

柯文哲表示，他當時就認為北農應該電商化，現在每天從中南部運菜，到台北農產公司，再把高麗菜剝掉，一天產生40噸有機垃圾載運出去，那為何不在西樓設置蔬菜處理廠，盒子包裝都用好，電商再看要送到哪家餐廳不就好了。

柯文哲強調，國家要做產業升級工作，不要腦袋只有發補貼，雞蛋補助5億6000萬、雞蛋一顆補助6元，對台灣養豬、養雞業有結構上的改變嗎？沒有；補助私立大學3.5萬，可防止未來10年40家大學關閉命運？沒有。以醫學角度來看，這就等於每天吃類固醇。