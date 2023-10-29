高雄陳姓男子結識一名台南女網友，2人相約到旗山出遊，途中陳男疑似藉舌吻、喝綠豆湯之際讓女子服下管制安眠藥，迷暈女子後載至汽車旅館性侵得逞，事後挨告。陳男辯稱自己罹患糖尿病無法勃起，一審不予採信，判陳男7年4月。上訴至高雄高分院，陳男一度要求「性功能鑑定」脫罪，法官為此特地向南部6家大醫院求證，發現從未有此鑑定方式，最後仍判陳男7年4月，可上訴。

陳男在網路上結識一名台南女子，互有好感，2021年3月某日上午兩人相約至阿蓮、旗山出遊，途中陳男疑似藉著親吻、吃午餐對女子下藥，迷暈女子後將人載到汽車旅館猥褻性侵得逞。

事後陳男將昏昏沉沉的女子載回台南住處，女子清醒後驚覺不對勁，立刻報警驗傷，果然驗出體內有精蟲及安眠藥「史蒂諾斯」的反應，據此對陳男提告。

女子回憶，當時他們開車到旗山糖廠，她在停車場等陳男買冰棒，陳男回到車上時突然靠近她並伸舌，她以為對方想「舌吻」便不疑有他的配合，沒想到彼此舌頭一陣接觸後，她突然覺得失去味覺，「有水水的東西進入我舌頭內」。

迷茫中，女子仍保有兩段記憶，一是清楚知道陳男用生殖器插入她體內，二是陳男還用台語對她說「等一下再來一次」。

開庭時陳男否認下藥性侵女子，強調自己長期有睡眠障礙，從診所合法取得安眠藥，當時旅途中、女子向他吐露有睡眠困擾，車上就向他索取2顆吞服。陳男還拿出4年前的就醫紀錄，強調自己患有糖尿病，有性功能障礙，無法勃起，女子體內深處驗出精液不合理，可能是射精在體外流入導致。

一審法官不採信陳男說詞，依妨害性自主罪判其7年4月，陳男不服上訴，還要求「性功能鑑定」。

高雄高分院特地去函、致電高雄長庚醫院、高雄榮民總醫院、國軍高雄總醫院、高雄醫學大學附設中和醫院、陽民醫院、彰化基督教醫院，6大醫院均表示從來沒有這種鑑定方式。

法官調查後認為，陳男以欺瞞的方法使女子施用第四級毒品後性侵且猥褻女子得逞，審酌他迄今仍否認犯罪，不但嚴重侵害女子身體自主權、性自主決定權，也讓女子留下心理陰影，最後撤銷原判，仍判陳男7年4月，可上訴。