應美國國務卿布林肯邀請，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅於10月26日至28日的三天內完成對美國的訪問。毫無疑問，這次訪問對於所有關注和關心中美關係的人來說，這是一次備受期待的雙邊直接接觸。據澎湃新聞分析，這趟王毅訪美之行有三點細節值得關注：共同關鍵詞、同傳耳機和後續高層交往。

根據中方公佈的消息和現場照片，三天短暫而緊密的行程中，王毅外長在中國駐美國大使謝鋒、外交部副部長孫衛東、外交部美大司司長楊濤等中方主管中美關係官員的陪同下，與美國總統拜登在白宮會見，並先後同布林肯以及美國總統國家安全事務助理蘇利文會談會見。美方主管對華關係的官員坎貝爾、康達、貝莎蘭、杜如松等也悉數與會。

其中，有三點細節值得關注。

細節一：共同關鍵詞舊金山

按照此前的計畫，本年度亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議將於今年11月中旬在加利福尼亞州舊金山市舉行。就目前而言，各方顯然都期待中美兩國元首能夠借此機會再次實現跨越太平洋的握手。

在此次王毅外長的三場活動中，不約而同地都提及了關鍵詞「舊金山」。

在同拜登會見時，王毅首先轉達習近平主席對拜登總統的問候，表示此次訪問的目的就是同美方溝通，切實落實兩國元首重要共識，在重返峇里島基礎上，面向舊金山，推動中美關係止跌企穩，盡快回到健康穩定發展軌道。

在同布林肯舉行兩輪會談期間，雙方同意，為實現兩國元首舊金山會晤而共同努力。

在會見蘇利文時，雙方也在通稿中再次明確，「雙方同意，為實現兩國元首舊金山會晤共同努力。」

近來，中美各層面交往變得越發頻繁，其中包括經濟、政治、軍事、地方層面等。由於即將召開的APEC會議仍然是一個主要聚焦經貿合作的場合，所以在這之中兩次互動值得格外關注。24日，中美經濟工作組以視頻方式舉行第一次會議。中國財政部網站的消息稱，雙方就兩國及全球宏觀經濟形勢和政策、雙邊經濟關係、合作應對全球挑戰等議題進行了「深入、坦誠、建設性的溝通」。美國財政部也稱，這場會議進行了兩個小時，會議「富有成效且具有實質性」。

此外，中國人民銀行網站27日發佈消息稱，為落實中美兩國元首峇里島會晤重要共識，根據國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰和美國財政部部長葉倫7月在北京會談期間達成的共識，中美金融工作組25日以視頻方式舉行第一次會議。

細節二：桌面上的同傳耳機

在2021年中美雙方的安克拉治會晤上，當時中美雙方較為激烈的開場白已經成為中美關係中的一個經典畫面，在這之中當然也包括在現場的高級翻譯同各方代表之間的互動細節。那一次現場通過的是交傳翻譯的方式進行。

值得注意的是，在此次王毅訪問美國的三場活動中，只有同拜登總統的會見雙方有翻譯在場，另外兩場活動，雙方桌面上均擺放著同傳耳機，其中與蘇利文會見的一張官方配發照片中，美方代表還佩戴著。

從這中間可以總結的一個符合邏輯的論點是，雙方都希望在有限的時間內盡可能地就更為廣泛的話題進行深入溝通。僅從中美雙方公佈的信息來看，就包括高層交往、雙邊關係、中美直航、台灣問題、南海局勢、巴以衝突、烏克蘭問題、朝鮮半島核問題等。

其中，王毅明確告知美方，台海和平穩定面臨的最大威脅是「台獨」，中美關係面臨的最大挑戰也是「台獨」，必須堅決加以反對，並體現在具體政策和行動上。

細節三：後續還有系列高層交往

從6月開始，布林肯、財長葉倫、總統氣候問題特使凱瑞、商務部長雷蒙多、參議院多數黨領袖舒默、加州州長紐森開始先後訪華。布林肯在此次同王毅的會談中表示，近段時間，美中保持交往和互動，開展坦率、建設性溝通，取得積極成效。美方希望兩國關係穩定、可持續，願同中方加強溝通，防止誤判，探討在需要合作的領域開展合作，籌備好美中下階段高層交往。

顯然，王毅此訪將延續中美雙方高層互動的頻率。中國駐美大使謝鋒24日在美中關係全國委員會2023年度頒獎晚宴上致辭時就透露，下階段中美還有一系列高層交往，希望美方同中方相向而行，管控消極因素，推進積極議程，爭取中美關係重回正軌、行穩致遠。

而據中國外交部網站10月28日發佈的消息，中美雙方也將於近日分別舉行中美海洋事務磋商、中美軍控和防擴散磋商、中美外交政策磋商、中美殘疾人事務協調會並探討簽署殘疾人事務合作諒解備忘錄。雙方同意進一步增加客運直航航班。

與此同時，就在今天（29日）於北京開幕的香山論壇上，美國防部已派團參加。團長為美國國防部副部長辦公室中國事務高級主任桑西·卡萊斯（Xanthi Carras）。此外有報導稱，曾出席第九屆北京香山論壇的美國前助理國防部長幫辦施燦德（Chad L. Sbragia）今年也已註冊，將以專家學者的身份參加相關活動。