劇場版將《衝鋒戰士》的故事帶到宇宙，跳脫了電視版動畫的故事背景。（華藝提供）

《衝鋒戰士：搶救月球大作戰》電影海報。（華藝提供）

近年全球最成功的南韓動畫IP《衝鋒戰士》，描述青少年主角車皓與「能夠變成機器人的玩具車子」一同冒險、成長的故事，靠著充滿童趣的角色性格、創意十足的情節，在亞洲各國、甚至歐美都吸粉無數，且於台灣電視台播出多年，是許多小朋友耳熟能詳的角色。

而這部風靡全球的卡通IP，最新推出電影版《衝鋒戰士：搶救月球大作戰》，有別於電視動畫的劇情，全新加入了外星人的角色，展現更加富有創意的故事設定，帶領觀眾一同踏上月球世界。該片在韓國上映後，狂吸60萬觀眾進到戲院爭睹，更一舉衝上韓國動畫片影史第10名的票房佳績，在全球更賣出390萬美元（約1.2億）佳績。

被韓國媒體譽為「韓版變形金剛」的《衝鋒戰士》，自2014年於南韓播出後，就以其可愛的視覺風格，以及創意十足的故事情節，深受小朋友喜歡，故事主人公車皓總是充滿正向的態度，以及寓教於樂的劇情，受到家長們信賴，放心讓孩童觀賞這部作品，讓這部動畫火速成為韓國最知名的兒童卡通。

電影《衝鋒戰士：搶救月球大作戰》為該動畫推出的第3部電影版作品，一口氣將《衝鋒戰士》的故事帶到宇宙。故事描述地球有天竟發生多起竊案，罪魁禍首竟是來自宇宙的外星人，車皓聽聞消息立刻與衝鋒戰士一同出擊，過程中竟遇見從月球逃到地球的兔子族公主芭妮，車皓與新夥伴們不畏困難，毅然接下拯救世界的挑戰。

風靡全球的青少年動畫《衝鋒戰士》，故事背後核心人物竟是1名67歲的公司社長崔申圭，擔任本作導演的他，原本只是1名工廠工人，偶然在朋友的鼓勵下，開始經營自己的玩具工廠。他在兒童玩具領域越做越有興趣，工廠也逐漸壯大成為玩具公司，在看著美國皮克斯、日本吉卜力等動畫公司精彩的成果後，也讓崔申圭重拾童心、野心，有了孕育出屬於韓國卡通IP的夢想。

崔申圭形容自己是《木偶奇遇記》裡的工匠傑佩托先生，一手創造出有著人心的木偶皮諾丘。他以小時候把玩電池、家具的回憶作為靈感，一步步打造出《衝鋒戰士》的童趣世界。電影11月3日在台上映。