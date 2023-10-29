因為疫情，讓SMILE-UP.（原傑尼斯）團體Kis-My-Ft2成員千賀健永勇闖藝術領域，將自己的天馬行空想像化為2D至4D創作，今年在東京表參道Hills Space O舉辦首次個人特展「FiNGAiSM」。千賀健永的創意四度空間，也確定將從12月1日起，於華山文創園區舉行千賀健永展「FiNGAiSM in 台北」，成為今年唯一1位在台北舉行個展的日本藝人，更放話將有團員驚喜訪台。

千賀健永與展覽的靈魂人物「FiNGA君」合照，透露該角色是他花了7個月打造。（大鴻藝術提供）

疫情期間正式展開藝術創作，展覽的靈魂人物是他花了7個月打造、以「手指」為靈感的「FiNGA君」，千賀健永說，長達12年的偶像生涯，一直在想能用什麼方式透過創作呈現給大家，他認為，偶像一方面可能是很帥氣且完美的存在，但有時在綜藝節目上脫線的樣子，粉絲也是會覺得很可愛，甚至產生一種想要守護的心情，「所以故意設計一個駝背、凸肚，不修邊幅的模樣，投射了很多我自己在上面」。

千賀健永媒體分享背後的創作故事，自爆是受到奶奶的影響。（大鴻藝術提供）

而他曾隨團體「Kis-My-Ft2」在2019年來台擔任亞洲時尚大賞表演嘉賓，暌違4年訪台，千賀健永說，私下去逛街時，「因為我不太能跟店員交流，買東西剛好遇到旁邊有台灣客人會日文來幫忙」，大讚台灣人既親切又熱情，他也透露「我們其實一直有在講說想來台灣開演唱會，如果不是疫情，應該早就實現了」，希望之後有更多的機會可以來台，直呼3年無法舉辦演唱會，才發現不能和粉絲見面是件多麼痛苦的事，但不忘謙虛稱：「前提是台灣粉絲想要我們來。」

千賀健永暌違4年訪台，大讚台灣人親切又熱情。（大鴻藝術提供）

雖然常在節目上落淚，千賀健永不忘澄清私下和電視上的形象差很多，本身是不太會表現出情緒的人，「除非是節目中，要我在1、2周內把3分鐘的鋼琴曲子練起來，在非常困難的情況下完成任務，當然會很感動，因為當下情緒很澎湃，但我平常不太會哭」，並提到最近一次哭就是前隊友北山宏光畢業、選擇離開團體，「雖然有經過充分的討論，也理解他的想法，但還是會難過的，就有稍微落淚」。

他在節目上也常展現「天然呆」的一面，隊友還會故意捉弄他，千賀健永說確實自己是個不太會生氣的人，「通常都笑笑帶過，睡前會越想越不開心，就會傳訊息跟對方反應說自己覺得不太對」，回想起自己唯一一次真的不爽是在19歲，「我們去吃中華料理，我很喜歡乾燒蝦，每次快轉到我面前時，橫尾涉就會故意轉走。第一次我想說可能不小心，但持續了4、5次，我就真的生氣了，最後連1個都沒吃到，如果吃到1個的話可能還不會生氣」，過了10多年仍記憶猶新。

千賀健永會再度來台會展覽造勢。（大鴻藝術提供）

另外，相當注重保養的他，過去在節目上洗完臉後，擦了10種以上的護膚品，「晚上盡可能簡短也要至少30、40分鐘，包括敷面膜」，他表示自己的膚質較敏感，會看當時所在的地方氣候以及思考會發生的狀況去做調整，例如台灣濕度比較高，就會帶清爽型產品，還有台灣的口味比日本鹹一點，「我就有帶防止皮膚發炎的化妝水」，還不忘呼籲，「5、10年後一定會老化，有些是紫外線等眼睛看不到的傷害，所以現在開始保養，就會有美好的未來等著你」。

千賀健永展「FiNGAiSM in 台北」將12月1日（五）至10日（日）於華山1914文化創意產業園區西一館舉行，包括藝術畫作、大型FiNGA雕塑，以及多達60個FiNGA手繪公仔，還有以Kis-My-Ft2為題的球鞋創作，千賀健永說：「希望大家來現場看我的作品，既然是以藝術家的身分，中肯或是嚴格的意見我都樂意接受，我也很有信心大家只要來看的話，一定會很樂在其中，享受這個展覽。」除了本人會現身外，更語出驚人預告「我的朋友都說要來看！」