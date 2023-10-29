國民黨總統參選人侯友宜日前曾批評副總統賴清德的主張，只有台獨及台獨工作者，兩者均會引來戰爭與衝突，對此賴清德表示侯友宜在進入總統大選後，行為跟過去大相逕庭，侯面對提問均是批判他，此舉對無益選情，期待侯提出護國利民政策。

賴清德29日到新竹縣寶山助選立委參選人曾聖凱時，被問及侯友宜批評他主張只有台獨及台獨工作者，賴清德則表示，侯友宜進入總統大選後，行為跟過去大相逕庭，過去問問題回應都是「好好做事情」，現在問什麼問題，「一定是批判我」。賴清德表示要提醒侯友宜，他的批判攻擊對選情沒有幫助，希望侯能加油，提出護國利民的政策。

至於選戰倒數是否改變選戰策略？賴清德表示每個競選團隊都一樣，隨著時間接近，競選工作會不同，自己最早是成信賴台灣之友會、百工百業後援會，現在則進入立委助選階段。

民進黨近日正式提名黃捷接替趙天麟參選高雄第6選區立委，被認為是派系鬥爭結果，賴清德表示提名黃捷是經過客觀評估，民進黨在地方有好人才勇於承擔，根據黨內提名制度必然有遺珠之憾，但黨內文化在提名之前大家競相爭取，提名後團結合作。