直播帶貨近年來相當熱門，許多明星藝人都加入此戰場，希望能帶出亮眼的銷售佳績，近日有一名正妹直播主鄭香香靠著「光速帶貨」爆紅，她身穿讓人眼熟的黑色合身旗袍，以3秒介紹1種商品的速度進行帶貨，而她的淡定表情及溫柔語氣也是一大特色，不但3天內吸粉超過100萬，7天創下超過1億人民幣(約4.4億台幣)的銷售額，儼然是新一代的帶貨女王。

鄭香香的帶貨影片在網路上隨處可見，鏡頭外的工作人員負責把商品放在愛馬仕橘的大紙盒裡，再推到她面前，她俐落地翻開盒蓋，拿出商品後簡短地只介紹了商品售價，再迅速把紙盒推出鏡頭外，再由工作人員回收並推出下一件商品，一連串動作行雲流水相當流暢，讓人忍不住一看再看。

此外，身材高挑的鄭香香每次帶貨都身穿一襲黑色旗袍，而這身裝扮是模仿電影《孤注一擲》中「最美荷官」金晨的造型，美麗的容貌加上總用輕柔嗓音帶貨，成功吸引了觀眾的目光。事實上，她早在2017年就已進軍抖音市場，如今靠著獨特的帶貨方式才爆紅，連帶台灣YTR蔡阿嘎都特地拍了短影音致敬。

蔡阿嘎也模仿鄭香香的帶貨手法。(影片來源/蔡阿嘎 YT)

不過，有人分析鄭香香的成功的商業模式在於，她的商品幾乎沒高於30元人民幣(約台幣150元)的商品，因為當價格低到一定程度時，消費者往往就不會顧慮吃虧了。但她的火爆很可能只是曇花一現，因為低價商品很難形成穩定的複購，這種「過品式帶貨」並不符合當前抖音「全域興趣電商」的導向，很難被平台推崇。因此強調形式而非內容的直播並非適合被廣泛地模仿。