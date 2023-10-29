亞利桑那響尾蛇正如隊名一般，以滑溜的小球打法殺進世界大賽，又在第2戰狂敲16支安打以9比1扳平戰局。他們最多單局拿到3分，但是連綿不絕的攻勢打得遊騎兵牛棚血流不止。響尾蛇先鋒馬泰（Ketel Marte）創下了連續18場季後賽擊出安打的大聯盟紀錄，還有機會再往上堆高障礙。

馬泰超越了幾位赫赫有名的季後賽高手：曼尼拉米瑞茲（Manny Ramírez）、「十月先生」吉特（Derek Jeter）、漢克包爾（Hank Bauer）。這只是馬泰大聯盟生涯的前18場季後賽（最初4場在2017年），也就是至今還沒有落空過任何一場。

曼尼拉米瑞茲在效力紅襪時期的2003年、2004年跨季繳出季後賽連續17場安打，包括在最重要的2004年季後賽14戰每一場都有安打，幫助球隊在0勝3負絕境逆轉洋基，橫掃紅雀拿下世界大賽冠軍，曼尼獲選世界大賽MVP。

吉特在1998年、1999年也是跨年繳出連續17場季後賽安打，幫助洋基達成世界大賽3連霸。不過1999年的世界大賽MVP是救援王李維拉（Mariano Rivera），吉特在2000年摘冠時才拿到MVP。

漢克包爾是1950洋基王朝年代的成員，助隊摘下7次世界大賽冠軍，期間他寫下季後賽連續17場安打紀錄，只拿沒獲選MVP。換言之，這3位保持紀錄的前輩最後皆拿到冠軍，端看馬泰是否能追隨他們的腳步幫助響尾蛇摘冠。