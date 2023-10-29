千賀健永個展的公仔牆，屆時也會在展覽中亮相。（大鴻藝術提供）

千賀健永9月中旬曾為了個展而祕密來台到華山場勘。（大鴻藝術提供）

因為疫情，讓SMILE-UP.（原傑尼斯）團體Kis-My-Ft2成員千賀健永勇闖藝術領域，將自己的天馬行空想像化為2D至4D創作，今年在東京表參道Hills Space O舉辦首次個人特展「FiNGAiSM」。千賀健永的創意四度空間，也確定將從12月1日起，於華山文創園區舉行千賀健永展「FiNGAiSM in 台北」，成為今年唯一1位在台北舉行個展的日本藝人，更放話將有團員驚喜訪台。

千賀健永自幼展現對繪畫的熱情，疫情期間正式展開藝術創作，透過手中的畫筆將天馬行空的想像力具體化，這種前所未見的自由感不僅為工作與生活帶來正面影響，也受到成員們的肯定及鼓勵持續進行創作，作品「FiNGA君」不但成為千賀健永的另一種化身，甚至將他為Kis-My-Ft2、Travis Japan等團體所編的手勢舞蹈透過 FiNGA君實體化。

千賀健永想起編舞的有趣回憶，表示有次演唱彩排跳的太過投入結果沒發現衣服出了問題，「彩排4個小時的舞，大家衣服都濕透了，這時成員們問我的衣服是故意的設計嗎？才發現原來我整件衣服前後跟裏內外全都穿反了。」反映初千賀力求完美外卻不修邊幅的另一面，更多了分真實與親切感。

2019年隨Kis-My-Ft2參加「AFA 2019 亞洲時尚大賞」對台北留下深刻印象，也讓千賀健永決定「如果要把個展帶去海外，第一個想來的就是台灣」，此次千賀健永展「FiNGAiSM in 台北」除將表參道Hills Space O舉行個展規模擴大移植，包括藝術畫作、大型FiNGA雕塑，以及多達60尊FiNGA手繪公仔，將帶領大家進入千賀健永的異想四度空間。

此外還有以Kis-My-Ft2為題的球鞋創作，全部來自千賀健永拜師製鞋工匠後鍛鍊出的好手藝，除了自己蒐集素材進行改造，現場更將難得展示從無到有全一手製作的原創鞋履，千賀健永充滿信心的表示：「無論是對設計的要求或細節的重視，這是一場我百分之百滿意的展覽，相信可以讓大家感受我對這些作品滿滿的愛。」