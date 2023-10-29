台中市清水區舊莊路一家砂石公司今天中午傳出有工人被土石淹沒的工安意外，消防局獲報後立即派員前往搶救，但該名60多歲工人現場失去生命跡象，目前仍在醫院搶救中。

台中市消防局今天中午11點04分受理報案指出，清水區舊莊路一家砂石公司有1名工人被土石淹沒受困，立即派遣第四大隊、清泉、神岡、國光及大誠分隊，共10車27人，由第四大隊副大隊長朱錦源指揮。

消防人員到場後確認現場1名工人受困，消防人員使用鏟子將土石清除後協助脫困，患者為年約60歲男性，已無生命跡象，急救後送往梧棲童綜合醫院救治，目前仍在搶救中。

勞工局指出，該工程行在從事混凝土隔艙作業時，實際經營負責人李男遭突然落下砂石掩埋而當場無生命徵象，已立即送往梧棲童綜合醫院搶救。台中市勞動檢查處已派員實施檢查，檢查後將予以停工，如查有違反職業安全衛生法部分，將處新台幣3萬以上，30萬元以下罰鍰。