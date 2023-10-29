全球通膨壓力仍然存在，但在貨幣和金融狀況收緊的情況下有所緩和，2024年可能進一步放緩。據界面新聞報導，10月28日，在廣州召開的國際金融論壇（IFF）20週年全球年會上，《IFF2023年全球金融與發展報告》發佈，報告預測，2023年全球經濟增長進一步放緩，預期增長3.1％，低於2022年的3.4％。2024年，全球經濟增長預計將保持在3.1％的疲軟水平。中國經濟2023年和2024年預計將分別增長5.2％和5％。

IFF學術委員、亞洲開發銀行前副首席經濟學家莊巨忠在IFF20週年全球年會上表示，由於各國大幅收緊貨幣政策以遏制通膨，2023年，全球經濟增長在2022 年大幅回落之後進一步放緩。持續的俄烏戰爭和新冠肺炎疫情揮之不去的負面衝擊也限制了經濟復甦的步伐。目前市場的共識是，2023年全球經濟將增長約3.1％，低於2022年的3.4％（使用按購買力平價匯率計算的國家權重）。其中發達經濟體將增長1.5％，發展中經濟體將增長4.1％。

報告強調，大多數國家的貨幣緊縮週期可能在2024年結束。然而，緊縮的貨幣和金融狀況仍將繼續，將繼續抑制需求增長從而限制全球復甦的步伐。在此背景下，預計2024年全球經濟將增長3.1％，其中發達經濟體將增長1.3％，發展中經濟體將增長4.3％。

報告指出，在主要區域經濟體中，亞洲發展中國家2023和2024年均將增長5.2％；歐盟將分別增長0.8％和1.5％；拉丁美洲和加勒比地區是2.4％和2.4％；中東和北非是2.9％和3.2％；北美是1.9％和1.2％；撒哈拉以南非洲是3.6％和4.1％；東盟是4.6％和4.9％；金磚國家是4.9％和4.6％;G20集團是3％和2.9％；「一帶一路」經濟體2023年、2024年將分別增長3.7％和3.9％。

在主要經濟體中，美國經濟2023年預計將增長2％，稍低於2022年的2.1％。2024年預計美國經濟增長將放緩至1.2％。美國未來經濟增長面臨的主要風險在於，如果貨幣緊縮結束得太早，會導致通膨再度飆升；如果貨幣緊縮結束得太晚，經濟會陷入衰退，導致更多的銀行倒閉並加劇金融的不穩定。

在歐盟三大成員國中，法國經濟在2023年和2024年預計將分別增長0.9％和1％，意大利兩年均增長0.7％，德國經濟2023年預計將萎縮0.4％，但2024年預計將增長0.9％。由於潛在的通膨壓力仍然很大，歐洲央行預計將繼續其緊縮的貨幣政策，並在較長時間內將利率維持在當前水平，以實現2％的通膨目標。

值得注意的是，報告指出，中國經濟2023年和2024年預計將分別增長5.2％和5％。為了支持經濟增長，中國政府在7月下旬推出了20項措施，以幫助促進消費支出。這些措施包括放寬購車限制，鼓勵購買新能源汽車；支持首套購房者和改善性購房需求；增加家裝和家用電子產品的消費；促進體育、娛樂、外出就餐、旅遊和健康服務消費。為了增強民營企業的信心，政府還公佈了一系列鼓勵私人投資的措施，包括放寬一些關鍵部門的准入和提供融資支持。

報告指出，全球通膨壓力仍然存在，但在貨幣和金融狀況收緊的情況下有所緩和，2024年可能進一步放緩。目前市場的共識是，全球通膨率將從2022年的9.2％降至2023年的7％，發達經濟體的通膨率將從2022年的7.3％降至4.6％，發展中國家的通膨率將從2022年的10.6％降至8.6％。預計2024年全球通膨率將降至5.8％。發達經濟體的通膨率將從4.6％降至2.8％，發展中經濟體的通膨率將從8.6％降至7.8％。

同時，報告強調，全球經濟前景仍存在下行風險：通膨壓力可能會更加持久；金融困境可能會在全球範圍內擴大和加深；地緣政治緊張局勢可能會導致更大的地緣經濟和金融分裂；中國經濟增長可能低於預期。

報告建議，國際社會應共同努力應對短期和長期挑戰。全球的政策重點包括：繼續遏制通貨膨脹，同時保持金融穩定，實現全球經濟的軟著陸；致力於重整公共財政，同時保護弱勢群體；加快結構性改革，消除長期增長的制約因素；加強國際合作，奉行多邊主義應對共同挑戰，包括減少貧困、保護環境和減緩氣候變化、解決跨國衝突和緩解地緣政治緊張局勢。

公開資料顯示，國際金融論壇（IFF）是非營利、非官方的獨立國際組織，2003年10月由中國、美國、歐盟等G20國家和地區、新興經濟體，以及聯合國、世界銀行、國際貨幣基金組織等相關國際組織領導人共同發起成立，是全球金融領域高級別常設對話機制和多邊合作機構，被譽為全球金融領域的「F20（Finance 20）」％