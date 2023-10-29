以永續發展為使命，透過技術創新和資源最佳利用，致力舒緩環境衝擊，亞泥再度獲得台灣淨零行動聯盟頒發的「淨零標章」認證，27日更奪下第四屆《臺灣循環經濟獎》中的ESG最高榮譽「年度典範獎」；亞泥副總經理兼總廠長張志鵬表示，亞泥推動循環經濟技術，出現革命性突破，利用水泥窯高溫特性，將報廢回收的風機葉片，轉化為水泥製程所需的替代原料和燃料，堪稱台灣創舉。

亞泥與環境部資源循環署以及工研院，已開發出「水泥窯協同處理廢風機葉片技術」。亞泥指出，廢風機葉片的FRP材料中，不可燃物占六成，以氧化矽、氧化鈣以及氧化鋁為主，可替代水泥原料石灰石和黏土；具有熱值的樹酯成分占四成，可取代煤炭使用，亞泥這套革新技術，既能有效處理廢棄物，又能減低天然礦物消耗，目前已成功處理約9公噸台電陸域風機廢棄葉片，預計十一月初進一步測試12公噸，為台灣再生能源產業，提供可持續發展的解決方案。

此外，亞泥在冷媒處理也投入不少心力。冷媒為氟氯碳化物，化學結構非常穩定，不易分解，處理相當具挑戰性。經過多次實驗與測試，亞泥研發出國內第一套水泥窯專用的冷媒進料設備。

亞泥指出，桶裝高壓液態冷煤，會先轉換成氣體，在嚴格穩定計量後，才會送入水泥窯中高溫分解，根據統計，2022年銷毀R-12和R-22冷媒一共20.67公噸，相當於減少20.9萬公噸CO2e，約543座大安森林公園一年碳吸附量，亞泥今年會繼續銷毀約17公噸海關緝獲走私冷媒，協助政府解決環境問題，善盡企業社會責任。

亞泥強調，今年是亞泥整合上中下游產業鏈，落實節能減碳的重要一年。亞泥以大帶小，成立1＋N減碳體系，推進產業鏈綠色轉型，所謂的1是指領頭廠商，N是指產業鏈，共有15家廠商參與亞泥大規模減碳計畫，跨足混凝土製造業、水泥製品業、砂石製造業等領域。

亞泥藉由淨零經驗分享、碳管理講習、溫室氣體盤查以及節能診斷等方案，協同所有夥伴針對碳排問題找出解方，共創綠色商機。亞泥承諾，將永不間斷地把循環經濟理念融入企業DNA，為地球環境盡一份心力，攜手共創璀璨的綠色藍圖。