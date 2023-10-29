新住民及其子女一起遊玩移民署製作的錦囊「資訊銀河冒險」桌遊。（移民署提供）

新住民數位應用資訊計畫在臺南舉辦「資訊銀河大冒險」活動大合照。（移民署提供）

內政部移民署為推廣新住民與其子女透過數位學習提升資訊應用能力，10月28日在台南文化創意產業園區舉辦「資訊銀河大冒險」新住民免費創意活動，活動中帶領新住民一同遊玩「新住民數位應用資訊計畫」所製作的創意輔導品「資訊銀河冒險」桌遊，該桌遊設計將新住民朋友在台所需的生

活知識及課程計畫內容融入劇情，製作成卡牌式桌上遊戲。

移民署表示，為讓新住民及其子女適應在臺生活，拓展生活圈、瞭解臺灣文化之美，同時提升資訊應用能力，移民署致力推動「新住民數位應用資訊計畫」，開辦包含認識電腦及網路應用、行動支付、營養健康管理等生活資訊課程，也鼓勵新住民透過「新住民數位資訊ｅ網」的線上學習專區，免費閱讀課程進行終身學習，充實自我技能。

移民署補充，該計畫本年度特別製作數位關懷錦囊，內含多語友善的便捷資訊手札與創意輔導品桌遊組，希望透過寓教於樂的活動，提升新住民及新二代對於數位科技資訊學習的興趣。