資深體育主播詹啟聖日前因腦出血昏迷4天離世，享年58歲。時序進入秋天，此季節也是腦中風的高峰期，醫師指出，腦內出血大部份與高血壓有關，其它危險因子還包括男性、亞洲人、吸菸、飲酒等，但只要避免不良生活習慣，就有機會降低患病風險。另外，適度運動、記得保暖、監測血壓和血糖；食物方面則可多攝取牛蒡、洋蔥、茄子等食物，皆對保護大腦跟血管有正面幫助。

腦神經外科主治醫師蘇裕峯表示，腦中風可分為梗塞性與出血性2種，而後者主要有腦內出血及蜘蛛網膜下腔出血。他說明，其中腦內出血大部份是因為與高血壓相關的小血管病變，造成血管破裂出血，進一步導致腦部神經的損傷。若出現「從來都沒那麼痛的頭痛」，且伴隨噁心、嘔吐、血壓升高、頸部僵硬等現象，甚至有意識障礙及局部神經症狀，務必提高警覺，盡速就醫。

談及腦中風出血的危險因子，蘇裕峯提到，包括年齡大於55歲高血壓、男性、種族（東方人比西方白人多）、腦中風病史、吸菸、飲酒、藥物濫用，及肝功能不良引起的凝血功能不良等。雖然危險因子眾多，但他指出，只要避免不良生活習慣，控制高血壓，小心使用各種藥物，尤其是抗凝血藥物，就能降低患病風險。

根據衛福部統計顯示，腦血管疾病在國人10大死因排第5位，平均約42分鐘就有1人死於此疾病。除了留意警覺症狀外，陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢先前也分享4招來預防：

1、多吃秋日蔬果：多攝取富含維生素、礦物質和抗氧化劑的食物，如秋天盛產的牛蒡、洋蔥、茄子等，皆為有效保護大腦和血管的食物，從而降低中風可能性。

2、適度運動：能提升心血管彈性強度，且體重減輕的同時也可降低心血管負荷，達到有效預防的目標。建議選擇適合自身的運動方式，每周進行數次，亦有助維持良好體態。

3、記得保暖：秋天氣溫變化大，室內、室外或是早晚溫差，甚至可差到10度。而這樣的天氣特性，容易導致腦血管收縮擴張劇烈，增加中風的風險。因此，建議可以採取洋蔥式穿搭，並根據體感溫度決定穿或脫衣服。

4、監測血壓、血糖：其實不只是秋天，一年四季都該注意。最好每天都監測血壓、血糖，一有異常狀況，務必盡快就醫檢查。