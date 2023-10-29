馬鈴薯發芽會產生毒素，不能再食用，一名男子表示，買的馬鈴薯沒幾天就發芽，上網問有什麼保存方式？有不少網友說把馬鈴薯和蘋果放在一起，可減緩發芽速度，並視馬鈴薯顆數，多放幾顆蘋果，有女性網友說用此方法保存半個多月，馬鈴薯還沒有發芽。

原PO昨（28）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，在賣場買一包馬鈴薯，沒幾天就發芽，問網友該如何保存，才能放久一點？

不少網友提供1妙方，在馬鈴薯袋中放入蘋果，可減緩發芽速度，「放蘋果可以減緩發芽速度」、「我都放1至2顆蘋果進去，一起密封、冷藏，至少可放一周以上」、「跟一顆蘋果放在一起，冰冰箱冷藏」、「我買半個多月了，和蘋果放一袋，還沒有發芽」、「讓馬鈴薯跟蘋果一起當裝袋，可以延緩發芽，馬鈴薯多的話，就多放幾顆蘋果。」

臉書粉專《台灣好食材》曾發文表示，馬鈴薯跟蘋果放在一起可讓馬鈴薯晚點發芽，因蘋果所散發的乙烯氣體，可減緩馬鈴薯發育，除蘋果外，西洋梨也有同等功效。同時也提醒發芽的馬鈴薯會產生茄鹼，是一種毒素，吃了會造成頭暈、腹痛等症狀。