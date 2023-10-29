花蓮縣玉里鎮赤科山產業道路去年9月18日因強震受損，目前正展開修復工程。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣玉里鎮赤科山產業道路去年9月18日因強震受損，目前正展開修復工程。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣玉里鎮赤科山是縣內熱門金針花區，聯外產業道路去年9月18日因強震受損，今年7月在中央逾1.2億元經費挹注下，啟動邊坡整治作業，未料前陣子颱風接連報到，道路二度受損，工程一再延遲，縣府雖已協調廠商趕工，但完工期程恐趕不上明年花季，屆時將研擬由其他道路供遊客上下山。

赤科山產業道路去年9月18日受強震影響，多處邊坡大規模崩塌，經縣府提報災害復建工程且獲中央核定1億2133萬元，今年7月開始進行邊坡整治作業，於4公里至10.25公里畫分8大工區，需整治13處邊坡，將坡面多餘土石清除整理後，設置自由格梁、噴凝土溝及打設土岩釘，避免日後雨水沖刷造成土石滑落，另施作帽梁、微型樁、擋土牆、防落石網及石籠等水保設施，改善邊坡整體穩定性。

未料工程啟動沒多久，3個月內接連碰到4個颱風報到，不僅造成工區邊坡土石再度崩落，災情擴大，影響施工期程，同時還新增11處大小崩塌處，經縣府協請廠商全力趕工，目前已完成5個工區邊坡菱形網掛網跟岩釘打設，及7.25公里掏空處臨時擋土設施。

農業處農工科長吳明遠指出，工區目前正進行工區岩釘灌漿作業，截至26日止，整體工程原預定為5.35％，但實際進度已達13.5％，且土建工程預計31日開始施作，不過道路災害非常嚴重，原預計整體工程可在明年8月完工，目前看來完工日期可能延後，明年花季將視工程進度，研擬從竹林產業道路單向道管制，供車輛上下山。

另外，風災造成災情擴大部分，經縣府調查仍需增加經費約4486.8萬，將提報行政院公共工程委員會爭取；新增災損部分則已提報復建工程，所需經費約1億414.7萬，待中央審查核定後即進行規畫發包作業。