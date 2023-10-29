「綜藝天王」胡瓜的女兒小禎(胡盈禎)，近年在演藝圈表現亮眼，不僅主持多個節目，更受到不少品牌的青睞，但儘管工作繁忙，她仍不時會在社群與粉絲分享生活；怎料，日前她卻突在限時動態上曬出一大袋藥，無奈悲嘆「沒想到還真發生在我身上」。

小禎昨（28）日突然在IG限時動態中貼出一大袋藥包，並透露自己被診斷出自律神經失調「這個詞以前只有聽過，沒想到還真的發生在我身上，沒什麼喝中藥的經驗，來試試」文後更附上流淚的表情符號，看起來相當無奈，身體狀況讓粉絲相當擔心。

小禎被診斷出自律神經失調。(圖/擷取自小禎IG)

事實上，模特兒出身的小禎，身材高挑纖細，卻在2014年因患多囊性卵巢綜合症，導致內分泌嚴重失調，3年間體重一度飆升至最高峰的105公斤，體脂更高達41%。

然而，某次她只是打個噴嚏竟站不起來，還要女兒攙扶她上廁所，結果住院一週，她才驚覺健康的重藥，之後她靠控制飲食，不只戒酒、戒辣、更運動積極運動恢復健康「運動是10％，飲食是90％」，最後在短短半年內成功鏟肉40公斤、體脂更是甩掉27％相當驚人。