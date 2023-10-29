《GBSW》台灣最終場歌迷為鼓鼓製造驚喜，送上玫瑰花海。（相信音樂提供）

《GBSW》台灣最終場歌迷為鼓鼓製造驚喜，送上玫瑰花海。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯今年4月發行全新專輯《跳舞在米蘭》，帶著最新《GBSW》巡迴演唱會，從台中一路到台北，上海、杭州，深圳，歷經4個月，28日來到高雄開唱，除了唱足20首歌外，還首次演唱專輯裡的舞曲〈消失的Homies〉。

鼓鼓特別安排進場音樂，特別找來曾打造過少女時代Tiffany夯曲的知名電音DJ KING CHAIN製作，隨著LED的開場倒數，進入鼓鼓最熱情、最時尚「GBSW」的音樂世界。舞台上「炫光米蘭移動牆」搭配雷射燈光營造出炫彩多變的效果，立刻將全場帶入最酷炫華麗的音樂派對，接著鼓鼓與4位舞者以〈跳舞在米蘭〉揭開序幕，接著多首嗨歌〈好了啦〉、〈一起廢〉、〈綁架我〉炸翻全場，一開場歌迷以震耳欲聾的尖叫聲歡迎鼓鼓，他說：「天啊！這就是高雄人的熱情，彩排看下去場地很大，你們進來場地變小。不管你們今天從哪過來，花了多少時間，一定要把體力都用光，好好享受屬於我們的歌。」

演唱會上，田徑好手彭名揚特別到場支持，羅志祥、五堅情送花籃為他加油打氣。除此之外，在鼓鼓演唱到〈當我變成我們〉時，邀請歌迷一起合唱，台下歌迷出其不意應援，人人手拿一隻玫瑰花，為鼓鼓製造最浪漫的玫瑰花海，留下難忘的回憶，另外在唱到〈你是我的〉時，鼓鼓也霸氣撩粉，他說：「不管你們平常追誰，看誰的社群，你們今晚是我的」。鼓鼓也透露11月18日將和蕭秉治舉辦首次海外合體演唱會，在新加坡 CAPITOL THEATRE演出，這也是他們相隔10年後再到新加坡開唱。