新北市新店寶高智慧產業園區今（29）日起展出「流動地誌—寶高公共藝術展」，除了三件新銳藝術家設計的新媒材藝術作品外，還有舞蹈生態系團隊帶來影像作品，另外也將展示徵件活獎作品，展覽不需門票，歡迎民眾參展。

新北市經濟發展局長何怡明表示，寶高智慧產業園區是一座生產、生活及生態「三生一體」新型態前瞻智慧園區，市府冀望透過寶高園區內公共場域，促成周邊居民與園區產生良好互動，讓園區不單只是產業發展的場域，更是與地方生活緊密相依的後花園。

經發局說，此次的藝術展主要以在地的時空流變為題，邀請舞蹈、影像、視覺藝術、科技藝術等不同創作類型的藝術家團隊，呼應園區原有藝術作品進行創作。

此次參展作品包括翁國嵩以不鏽鋼線纏繞的「寶高之森」；吳芊頤以色調鮮明的紙膠帶堆疊拼貼出的「寶高窗景詩」；當若科技藝術使用LED燈、面板結合鐵件的「能量之詩」，此外，還有以舞蹈生態系創意團隊的影像作品「天地，風水，雲－動感自然」。

除了藝術品展出，經發局說，藝術展也將展示今年10月舉行的寶高公共藝術徵件攝影及繪畫比賽得獎作品，另今天下午創作「寶高窗景詩」的藝術家吳芊頤，也將辦理「共享窗景－紙膠帶親子創作工作坊」，帶領民眾以色彩繽紛的紙膠帶，多層次的拼貼出獨家記憶中的窗花作品。

《流動地誌—寶高公共藝術展》開放時間為每日上午9點至下午6點，展期至11月12日，活動詳情請上新北市政府經濟發展局網站或「來趣新北金發局」臉書(https://www.economic.ntpc.gov.tw)查詢。