熱門美劇《六人行》主角男星馬修派瑞（Matthew Perry）今（29）日驚傳被人發現在自家熱水按摩浴缸內失去意識，急救無效享年54歲。而其實馬修派瑞多年來都有止痛藥和酒精成癮的問題，曾多次出入「戒毒/戒酒中心」，甚至腸子破掉，得靠人工肛門排泄。

《六人行》男星馬修派瑞於今(29)日驚傳去世，雖然他早年螢幕形象良好，但私下其實飽受毒癮、酗酒之苦，他曾透露自己並不是熱衷於跑趴的人，有一段時間生活樂趣就是一邊喝酒一邊嗑藥，生活最常見的人之一還是藥頭，這段時間也影響了他在工作上的表現，某天錄影珍妮佛安妮斯頓主動對他說：「我和其他人都知道你有酗酒的問題。」

rest in peace Matthew Perry you will always be remembered pic.twitter.com/EcwOgWkmm7 — Sethy⁷ (@KnjMyLife) October 29, 2023

馬修派瑞在去年出版的回憶錄中，透露自己前前後後進出勒戒所65次，共花了約900萬美元（約新台幣2.9億元）試圖擺脫藥物及酒精成癮的問題。另外，吸毒也導致他身體機能嚴重受損，曾在2018年結腸破裂送醫進行手術，術後一連好個月都得仰賴人工肛門才能順利上廁所。

The One Where All Our Hearts Are Broken 💔💔



To borrow Janice's saddest line - "Goodbye, Chandler Bing" 😭😭



Matthew Perry, 1969 - 2023 pic.twitter.com/sESJg6ge0j — Jane-Elise Cherry (@jecherry_SP) October 29, 2023

Instead of thinking about how Matthew Perry passed away alone, let’s think of it like this scene, with Chandler Bing’s iconic last line of Friends.



He was happy & he’d had some time for coffee and a catch up with his friends before he had to leave them💔#friends #matthewperry pic.twitter.com/IkWtEit1lA — 𝐊𝐀𝐓𝐄 🌺 (@KatieMcElhoney) October 29, 2023

另外，馬修派瑞也提到，其實自己在拍攝《六人行》期間，每個晚上都嚴重焦慮更曾因講話含糊不清掀起粉絲熱議，「我24歲加入這個影集，等到影集下檔時我已經34歲。這是一個人人生中很重要的幾年，但我的這幾年全在公眾目光下度過，真的非常不容易。」

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！