熱門美劇《六人行》主角男星馬修派瑞（Matthew Perry）今（29）日驚傳被人發現在自家熱水按摩浴缸內失去意識，急救無效享年54歲。而其實馬修派瑞多年來都有止痛藥和酒精成癮的問題，曾多次出入「戒毒/戒酒中心」，甚至腸子破掉，得靠人工肛門排泄。
《六人行》男星馬修派瑞於今(29)日驚傳去世，雖然他早年螢幕形象良好，但私下其實飽受毒癮、酗酒之苦，他曾透露自己並不是熱衷於跑趴的人，有一段時間生活樂趣就是一邊喝酒一邊嗑藥，生活最常見的人之一還是藥頭，這段時間也影響了他在工作上的表現，某天錄影珍妮佛安妮斯頓主動對他說：「我和其他人都知道你有酗酒的問題。」
馬修派瑞在去年出版的回憶錄中，透露自己前前後後進出勒戒所65次，共花了約900萬美元（約新台幣2.9億元）試圖擺脫藥物及酒精成癮的問題。另外，吸毒也導致他身體機能嚴重受損，曾在2018年結腸破裂送醫進行手術，術後一連好個月都得仰賴人工肛門才能順利上廁所。
另外，馬修派瑞也提到，其實自己在拍攝《六人行》期間，每個晚上都嚴重焦慮更曾因講話含糊不清掀起粉絲熱議，「我24歲加入這個影集，等到影集下檔時我已經34歲。這是一個人人生中很重要的幾年，但我的這幾年全在公眾目光下度過，真的非常不容易。」
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