孟加拉反對黨28日舉行抗議活動，逾10萬人走上首都達卡街頭，要求總理哈希納（Sheikh Hasina）下台，並呼籲在看守政府領導下舉行自由和公平的投票。在警方發射催淚氣體和橡膠子彈驅散人潮時，一名警察和一名示威者在暴力衝突中喪生，100多人受傷。

哈希納自2009年上台以來一直嚴格治國，她被指控獨裁、侵犯人權、鎮壓言論自由、壓制異見，同時監禁批評者等罪行。而她領導的政府，也面臨西方國家要求舉行「自由公正」選舉的壓力。華盛頓5月曾表示，此前哈希納政府被指控操縱選票和鎮壓反對派，損害了2014年和2018年的選舉，將對破壞國內民主進程的孟加拉國人實施簽證制裁。不過，哈希納政府否認這些指控。

據《法新社》報導，這次的抗議活動由主要反對黨「孟加拉民族主義黨」（BNP）和孟加拉最大伊斯蘭政黨「伊斯蘭黨」（Jamaat-e-Islami）舉辦。

在孟加拉民族主義黨社交粉絲專頁上發布的影片顯示，震撼彈接二連三地爆炸，數千人驚慌逃跑。警方和媒體稱，數十輛汽車被縱火，政府大樓遭到破壞。達卡市警察局發言人霍森告訴記者，一名警官被殺，41名警察在與抗議者的衝突中受傷。

孟加拉民族主義黨高級領導人莫耶恩（Abdul Moyeen Khan）對《路透》表示，「今天的集會以完全有紀律且和平的方式持續幾個小時，直到（警方）突然開始發射催淚瓦斯彈。 」他表示，「（催淚瓦斯彈）強度越來越大，暴力襲擊伴隨著爆炸聲和槍聲，整個地方變成了戰區。」

孟加拉民族主義黨的支持者阿里夫汗（Arif Khan）說，「我來這裡是為了抗議過去15年來，我們所遭受的強迫失蹤、謀殺和壓迫。這個政府已經不再安全了。」孟加拉民族主義黨領袖表示，數百名反對黨活動人士已被逮捕。