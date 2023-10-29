季節轉換讓餐飲先後更新菜單，春水堂11月1日上市的冬季新品推出無茶類飲品「桂花蕎麥珍珠」等，餐點則有「經典排骨酥米粉」、「經典開陽麵」等；另今年和金馬獎聯名，推出期間限定的「春水堂x金馬60雙人套餐」，可品嘗品牌經典熱銷餐點。
今年是極富意義的第60屆金馬獎，春水堂受邀作為「第60屆金馬獎指定手搖茶飲」，共同為所有金馬獎入圍者喝采，呼應金馬60「從經典確立未來」主軸，11月24日金馬入圍午宴，將與國內外影人貴賓分享招牌經典珍珠奶茶，11月1日起全台春水堂包括外帶紙杯，以及內用杯墊、餐墊紙，也將全面換裝為金馬60聯名主視覺。
此外，11月1日起全台春水堂也將推出期間限定的「春水堂x金馬60雙人套餐」，套餐內容搭配飲品、主餐、茶點及甜點，包括頂級烏瓦紅茶、珍珠奶茶、功夫麵、經典開陽麵、招牌滷味豆干米血、泰式檸檬雞柳條及三沾小麻吉，北桃竹 750元、中南區 680元。
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