民生國中二年級特教生宋惟森（左三）29日在父親宋建興（右三）陪伴下，29日接受嘉義市城隍廟董事長賴永川（左四）頒發「清寒孝親獎楷模助學金」。（呂妍庭攝）

嘉義市城隍廟慈善會29日頒發第10屆「清寒孝親獎楷模助學金」，表彰72位逆境天使。（呂妍庭攝）

嘉義市城隍廟慈善會29日頒發第10屆「清寒孝親獎楷模助學金」，表彰72位逆境天使，其中民生國中二年級特教生宋惟森雖然中度發展遲緩，卻努力克服先天障礙，每天持續不間斷苦練1、2小時疊杯技藝，成嘉義市唯一智能身心障礙疊杯國手，11月中旬還要以國手身分前往韓國為台灣爭光，積極進取的精神成本屆孝親獎最佳楷模！

城隍廟清寒孝親獎楷模 特教生疊杯國手秀技藝

宋惟森出生時因缺氧，導致中度發展遲緩，從小由父親獨自撫養長大，就讀志航國小五年級時，時任中華台北特奧會理事長，現任市長黃敏惠市將疊杯競技引進嘉義市特教班，讓他有機會參加技藝培訓，一路過關斬將，邁向國手之路。

今宋惟森由父親宋建興陪同出席領獎，宋父表示，惟森小五參加培訓時，一度因未獲選為嘉義市代表隊選手而感到沮喪，但他為了興趣努力拚，繼續接受培訓，在校利用中午午休時間苦練1小時，放學回家後又自我訓練1小時，小六終於成代表隊選手，儘管如此，他還是不斷精進，維持1天練2小時的節奏，上國中就擠進國手之列。

宋建興說，宋惟森今年4月與其他5位特教生國手組隊參加新加坡「2023競技疊杯世界盃錦標賽」，獲3金、4銀、4銅優異成績，寫下精采的生命故事，11月中還要前進韓國光州參加「2023競技疊杯亞錦賽」為國爭光。

宋建興說，惟森是嘉義市唯一智能身心障礙國手，集中力及專注力是最困難的挑戰，所以需要不斷加強練習，看到惟森的努力不懈，雖然每年需額外自行負擔1萬元培訓費及部分出國比賽費用，經濟再困窘，他仍用行動支持兒子。

宋建興不忘感謝市府補助部分出國比賽費用，尤其到新加坡比賽時，民生國中校長張金龍拋磚引玉，號召歷屆會長共同資助，讓他非常感謝，這次因賴導師劉鈞正推薦，獲城隍孝親獎及7000元助學金，剛好可以支應部分韓國比賽費用。

宋惟森從小看著父親辛苦工作，因職業傷害造成骨頭磨損嚴重，忍著病痛辛苦教他功課及陪他練疊杯，因此特別乖巧懂事，凡事都會想到父親，在校更曾獲模範兒童、議長獎、滾球及疊盃競賽等大大小小獎項。

宋建興說，現在所有時間及精神都用來訓練惟森，讓他有更好的生活自理能力及專長技能，期待惟森畢業後能順利就業，自己照顧好自己，他願將所有的苦，化作惟森往後日子的甘甜，一切都很值得。

今天宋惟森在典禮中受邀上台表演疊杯技藝，多種技能展現令人看得目不暇給，宋惟森也害羞向父親宋建興說「謝謝爸爸你照顧我」，父子情深，令在場所有人感動不已。

嘉義市城隍廟慈善會「清寒孝親獎楷模助學金」獎勵就讀嘉義市各國小、國中、高中職及大專院校，孝親品行優異的清寒家庭學生，考量通膨造成物價上漲，慈善會秉持城隍爺慈悲精神，將每組助學金提高2000至3000元，其中大專院校組4名，每人可獲1萬2000元助學金；高中職組13名，每人可獲1萬元助學金；國中組29名，每人可獲7000元；國小組26名每人可獲5000元頒獎合計約52萬，以肯定72名學子的孝心及上進心。

國企業順億關係企業總裁林文村與母親林邱銀花亦響應城隍廟慈善會孝親助學金活動，加碼送每位學生毯子禮品及2000元獎助學金，讓得獎學子感受溫暖，另海軍陸戰隊指揮官，中將馬群超也提供禮品，鼓勵逆境天使們未來選擇從軍之路，不僅減輕家庭負擔，保家衛國。

嘉義市城隍廟董事長賴永川表示，每位申請助學金的學生，都由學校老師親筆推薦學生具體的孝親事蹟，這些孩子有來自單親、中低收、清寒、失業、隔代教養等弱勢家庭，經濟及教育資源極為弱勢，有些孩子甚至放學後還要打工分擔家計，但各個吃苦耐勞，樂觀面對困境，展現堅強的生命韌性，讓人非常疼惜及感動，絕對足以成為社會孝親尊師及友愛同學的楷模。

嘉義市城隍廟慈善會執行長黃鴻仁也勉勵授獎同學「吃苦當作吃補」，相信人生一定可以「逆轉勝」出頭天，鼓勵所有逆境天使，勇敢在逆光中飛翔綻放光芒。