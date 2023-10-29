侯友宜出席黃埔建校、建軍百年系列活動，強調自己當選將恢復行憲紀念日休假。（張亦惠攝）

黃埔建軍、建校百年活動29日中午在台中市烏日區舉行，國民黨總統參選人侯友宜到場參加 ，侯友宜強調，未來他當選一定會守護中華民國，並在中華民國行憲紀念日這天，全國放假，讓大家記得這重要的日子。

侯友宜說，現在是中華民國存亡最關鍵時刻，他站出來守護中華民國，反對台獨，但反觀對手賴清德，選前講台獨，到了選舉又不敢講了，不僅是欺騙、傷害中華民國，更讓國家瀕臨兵凶戰危。現在的政府不照顧軍公教警消，讓大家退休後過得好辛苦，一生為國為民，臨老時福利被一直砍，他若當選一定修改退撫法，還給軍公教警消公平正義。

侯友宜致詞時表示，要送大家一個禮物，許多人忘了中華民國是按照中華民國憲法成立的，行憲紀念日本來是大家要好好紀念的日子，但大家都把它忘了，若他當選總統，會恢復中華民國行憲紀念日休假，讓大家好好紀念、休息一天。

侯友宜透露，他的父親曾是報效國家的海軍，國家給他父親一張榮民證，他的父親說「榮民證代表曾用生命保衛中華民國，是榮譽、更證明他愛中華民國」，他會和父親一樣守護國家，明年黃埔建軍、建校百年，會用總統身分和大家再聚一堂，共創黃埔精神。