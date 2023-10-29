美國北美航太防衛司令部（North American Aerospace Defense Command, NORAD）表示，一架民用飛機昨（28）日下午闖入德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的上空，由於當時拜登正在威明頓市度過周末，該空域也被劃為限制空域，北美航太防衛司令部立即出動戰機及直升機攔截。

據「Delaware Online」報導，美國北美航太防衛司令部表示，一架民航機昨日下午闖進德拉瓦州威明頓市上空的限制空域，由於當時美國總統拜登正在威明頓市的住家度過週末，因此該空域被劃定為限制空域。

北美航太防衛司令部指出，一架戰機及一架MH-65海豚直升機於下午2時25分緊急升空，將民航機護送至地面。戰機也在升空後發射閃光信號燈，吸引民航機駕駛注意。

美國特勤局隨後也發布聲明證實，出於預防措施，官方緊急出動飛機攔截，民航機也平安降落附近機場。

拜登是在27日晚間回到威明頓市郊區格林維爾（Greenville）的住家度過週末。

文章來源：Plane violating airspace over Wilmington escorted to ground by fighter jet, helicopter
79歲拜登想休息 美媒轟：1／4在放假 2件事不如川普
影》拜登常「仆街」疑是這原因？3招防摔又差點跌了
80歲拜登還能做6年？專家曝他有「抗老」秘密武器

#拜登 #德拉瓦州 #威明頓市 #空域 #民航機