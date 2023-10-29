英國新聞媒體《GB News》27日發文宣布，前首相強生（Boris Johnson）將在2024年加入《GB News》，開設主持一檔全新新聞欄目，向全世界展示英國的力量，並在明年的英國和美國大選報導中發揮關鍵作用。

強生是英國保守黨籍政治人物，曾於2019年至2022年擔任英國首相，早年任職於傳播媒體界，具有報社記者、雜誌編輯、電視節目策劃等工作經驗。而《GB News》是英國一家專門播放電視新聞的頻道，於2021年6月開始播出，是英國時隔超過30年第一個開播的電視新聞頻道，立場偏右派。

強生本人也發布影片，宣布自己加入《GB News》的消息。他稱將在未來主持的新欄目中，「發表我對俄羅斯、中國、烏克蘭戰爭、我們如何應對所有這些挑戰，以及面臨的巨大機遇等一切問題的坦率觀點。」

《GB News》的編輯總監布克（Michael Booker）對強生的加入表示歡迎，稱強生是「我們這一代人中最具影響力的首相」，他對「國內和世界事務的獨特見解」將受到觀眾和聽眾的熱烈歡迎。布克還說，「除了他（強生）的政治才能之外，他還是一位才華橫溢的記者兼作家，因此我們迫不及待地想與他合作，製作一檔大家不可錯過的電視節目。」