幫助弱勢學子，29日在岡山農工有一場「草地狀元出頭天」助學金頒發活動，圖為各慈善團體代表合影留念。（高雄社會局提供／林瑞益高雄傳真）

168位北高雄家扶中心的扶助兒童和認養人於29日在科工館相聚，令「大岡山地區認養懇親會-『科』在我心裡的名字」活動溫馨感人。認養人林明慧也和先生從台北專程南下出席，她認養扶助學生馮家祐至今已超過13年，將成為大學生，她希望能持續這股正能量，讓台灣更溫暖。馮家祐則感謝認養人的幫助，讓他可以繼續努力。

這場懇親會活動在家扶志工「大寮展愛隊」協助帶領下，首先由志工們精心製作的刮刮樂舉牌，作了趣味性十足的相見歡活動；並由主委薛仲銘代表致詞感謝來自台灣各地、持續關懷與扶持著孩子們的認養人。

其中，來自台北的認養人林明慧說，這麼多年來，透過家扶陪著馮家祐和家人們一路走過來，看到孩子的努力、家扶的投入，也很高興看到自己還有一份助人的心與力。如果可以的話，她會繼續把這份心力持續下去，讓更多孩子獲得鼓勵和陪伴，也讓台灣這塊土地更溫暖。

去年才獲得家扶自強兒少楷模表揚的扶助學生馮家祐也回應，他也曾經遇到挫折、壓力、想放棄的時候，但只要想到家人，想到林阿姨和其他認養阿姨、叔叔們的鼓勵，繼續堅持向上的力量就會油然而生。尤其林阿姨從他懵懵懂懂一直陪伴和支持著他到現在即將準備讀大學，早就像是家人一樣的存在；而這份存在，也將會是他繼續努力下去的堅定力量來源。

此外，29日在岡山農工有一場「草地狀元出頭天」助學金頒發活動。高雄市社會局長謝琍琍為受獎學生頂戴狀元帽，並由慈善會致贈助學金紅包，鼓勵學子專心向學，學子們則以服務社區的方式回饋鄉里。勵學方案自2016年開辦，8年來媒合逾503萬餘元的助學金，造福了905個家庭，嘉惠1429個學子。