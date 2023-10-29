人氣正妹網紅黃琳，就讀世新大學時就以甜美臉蛋與不科學的火辣身材聞名，加上神似大陸女星Angelababy的精緻五官，因此被網友封為「世新女神」、「兇版Angelababy」。而從不吝嗇在社群平台上展現傲人身材的她，近日開始準備萬聖節造型，只見她在IG上分享COSPLAY春麗造型，讓網友喊「真人版春麗無誤」。

黃琳昨28日在開始為萬聖節扮相準備，她曬出經典遊戲《快打旋風》中春麗造型，頓時化身街頭格鬥家，並嗨喊「吃我一腳」，只見她穿上改良式旗袍，正面開深V，轉身更是裸背，而遊戲版的春麗裝扮還有黑絲襪，黃琳直接不穿，改良衣服的下襬變長，但卻秀出真實的修長美腿，火辣造型吸引3.5萬人按讚。

而她波濤洶湧造型，讓粉絲紛紛留言「哇靠妳這……太……我流鼻血」、「愛慘」、「根本是COS春麗的傳說~」、「是春麗真人版無誤」、「是春麗真人版無誤」、「扮超好！昨天看到一堆蠢春麗」、「被KO」。

黃琳近日前往峇里島度假，更曬出一系列火辣泳裝照，同時更公開一周的搭配，從透膚裙、低胸洋裝、沙灘裝等，每件均使她好身材若隱若現，讓粉絲在留言區嗨翻了。