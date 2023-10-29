台灣手搖飲選擇多樣，一名男子好奇網友到清心福全都買什麼？多數人指優多系列的多多綠茶是全台最好喝，是其他手搖飲店無法超越的味道，另也有人說茗品系列的烏龍綠茶很讚，不論加珍珠、奶茶都很頂。

原PO近日於PTT八卦板指出，小時候很常買清心福全的飲料，許久未再去消費，他好奇問清心有什麼必點的飲料？

疑問引發不少清心福全愛好者留言，多數人指優多系列的多多綠茶，且最好要去冰3分糖，「多多綠茶去冰3分」、「只賣多多綠就夠了」、「唯一正解多多綠」、「多多綠是清心本體」、「問的就是多多綠」、「多多綠全台最好喝。」

另外也有人推薦茗品系列的烏龍茶綠茶，額外加珍珠或牛奶都很好喝，「烏龍綠茶」、「唯一推薦烏龍綠」、「烏龍綠＋珍珠超頂」、「我都喝烏龍綠加珍珠」、「烏龍綠奶茶」、「烏龍綠＋1。」

不過，有人批評清心福全的冰塊量太多，「這家是買冰塊送飲料吧」、「一個硬要發明去冰跟完全去冰的價值企業」、「 少冰也加一堆冰塊的手搖飲店，非清心莫屬。」