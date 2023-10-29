爭取連任的民進黨台南市第四選區立委林宜瑾，29日舉辦新化聯合競選總部成立大會，前行政院長蘇貞昌到場站台，強調選對人，就能顧台灣，批國民黨立委要刪除國防預算，中國看了最高興，因此總統要選賴清德，「整艘船駛錯方向，就悽慘了」，民進黨立委也要拚過半，不然總統很難做。

蘇貞昌今天陪同林宜瑾大進場，熱情支持者夾道歡迎，他忍不住打趣，鄉親相當熱情，不到100公尺一小段路走很久，握手時還被抓了好幾下，「我還以為我要選總統，好險全場一直大呼賴清德，我才沒有搞混！」台下鄉親聽了哈哈大笑，現場包括台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米都現身站台。

蘇貞昌致詞提到，「選對人，才能顧台灣」，最近國民黨立委要刪除國防預算，這種行為，中國看了最高興，台灣若主動放棄自我防衛，中國踏進來就不費吹灰之力，一定要讓林宜瑾這樣的立委去對付國民黨，請選民用選票讓世界知道，台灣人有覺醒。

蘇貞昌還意有所指說，千萬不要選錯立委，就有立委把資料外洩給外國，當報馬仔洩漏情報，「台灣就害了了」。他比喻，台灣就像是父母養育出一位亭亭玉立女兒，隔壁卻有流氓每天窺探，女兒提出買「口哨」求救卻被拒絕，說是在挑釁，他說，國民黨的理論就是這樣，如果沒選對人，以後潛水艦保證只有1艘。

他強調，誰要戰爭？沒人要戰爭，但我們必須要保護自己，他們來侵門踏戶，飛機、軍艦都來，所以要選能顧台灣的立委，也要讓賴清德當選，延續蔡英文路線，台灣才能安全，士農工商安定，社會安定，大家就能安心。

林宜瑾這場選戰遇上前國民黨南市議長李全教以無黨籍身分參選，民進黨總統參選人賴清德昨為立委林俊憲站台，抨擊李全教與88槍擊案幕後策畫者王文宗交好；林宜瑾今也喊話鄉親支持，指李全教除賄選黑歷史外，還與88槍王文宗一起合作虱目魚進出口生意，大發中國財，呼籲鄉親相挺，讓她戰勝李全教。