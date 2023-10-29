一名機車騎士昨（28）日行經北市光復北路與民權東路口時，因不滿交管時間太長，憤而對面前通過的總統蔡英文車隊比中指，後被警方引導至一旁勸導。對此，資深媒體人謝寒冰嘲諷，從日前打斷學生發言的海大校長到這次警員訓斥民眾，這些人如此的「自綠」，真的要「感謝」民進黨執政7年多來的循循善誘。

據了解，這名比中指的騎士是因趕時間上班、不滿交通管制，才對眼前的車隊比中指，執勤員警看到後，將他引導至路邊盤查，告誡勿有過激言行後放行。據了解，這列車隊雖是屬於蔡英文，但事發當時正要去松山機場接她，所以她並不在車上。

謝寒冰今在臉書發文怒問，警察是根據什麼法令，可以訓斥那名對總統車隊比中指的民眾？他也狠酸，從日前海洋大學校長許泰文因學生諷刺民進黨總統參選人賴清德而打斷發言，到這次員警訓斥民眾，他們如此「自綠」，真的要「感謝」民進黨7年多的循循善誘。

許多網友也在謝寒冰的貼文留言表示，「比中指剛好而已」、「綠色就是只有我可以，其他人不行」、「應該要用雙手比才對」、「之前馬英九車隊交管，蔡英文批評這是威權的行為」、「人民選的不能罵嗎」、「自由民主在哪」。