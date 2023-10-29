印尼移工Lintang辛苦存了台幣7萬5千元繳給台灣仲介，不料在台工作不到5個月公司就告倒閉，他求助無門痛批：「7萬5是很重負擔！事實上存1萬元都已經很難！」菲律賓移工Ivan來台6年，遇到勞雇問題仲介不但無法提供協助，轉換工作之間還要付「買工費」，讓已經失業的她雪上加霜……

台灣移工超過70萬人，上述仲介「鬼故事」僅是典型「洗工」案例之一，類似情況在疫情之後層出不窮，聯盟將於12月10日舉行2年一度的移工遊行，今（29）日下午在台北車站前舉行暖場活動之一，訴求是政府對政府直接聘僱，廢除私人仲介制度。

西洋的萬聖節將至，台灣移工聯盟及外籍勞工團體29日在台北車站南二門舉行「沒有甜頭 只有苦頭 NO TREAT ONLY TRICK」記者會，出席的移工們裝扮成「床單鬼」、「裹屍鬼」，演出行動劇，希望能團結力量，驅逐橫行人世間吸取移工血汗的「仲介鬼」，並表達「政府應承擔聘僱責任，廢除私人仲介制度」的訴求。（劉宗龍攝）

台灣移工聯盟主任劉曉櫻指出，1992年政府制定《就業服務法》、將勞工引進制度化之後，居然就放手不管，任由私人仲介公司完全壟斷整個移工就業市場。「台灣引進移工超過30年，韓國來台取經，但韓國學回去之後是政府對政府直接聘僱；韓國有19個移工來源國，台灣只有4個，韓國能，台灣為何不能？」她表示，這顯示台灣政府在移工政策上完全失能，勞動部更是瀆職。

劉曉櫻表示，每個移工來台之前都要繳一筆8到12萬元不等的巨額仲介費給母國仲介公司，而這筆錢有一大部分流入台灣仲介口袋；此外移工在台期間每月還要繳給仲介公司「服務費」，3年下來約6萬元，但移工若遇到問題卻不見得能獲得服務。

劉曉櫻說，2016年台灣移工聯盟很辛苦地廢除了「3年出國1日條款」，仲介業者失去了「每3年再收1次仲介費」的搖錢樹之後，開始向在台轉換工作的移工違法收取「買工費」，一份工作從2萬到9萬都有；去年10月疫情結束、國境解封，情況更變本加厲，移工被大量引進，但事實上沒這麼多需求，許多工作原本說好做3年，結果3個月就被迫轉出。仲介業者更巧立名目向移工收取買工費、辦件費、面試費、轉換費、訂金、尾款等，整個收費體系擴展到介紹人、傳話人、車手、人頭帳戶等；這些費用又以買工費是最大負擔，尤其製造業幾乎到了「每個工作都要買工費」的地步。

台灣移工聯盟表示，跨國聘雇是政府的責任，政府對政府直接聘僱、就業服務站備妥雙語人員、文件流程簡化、函式法規的多語資訊等都是政府責無旁貸。只有廢除私人仲介、強化公立就業服務，台灣移工才能真正像個「人」，跨國聘僱正義才能真正被實現。