永慶盃路跑，目前是嘉義最大型路跑活動之一，29日嘉義場與台北、高雄場同步開跑。（嘉義長庚醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

永慶盃路跑，目前是嘉義最大型路跑活動之一，29日嘉義場與台北、高雄場同步開跑。（嘉義長庚醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

第一屆水上UP半程馬拉松今清晨也鳴槍起跑。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為迎接將到來的萬聖節，立委蔡易餘特地穿上獅子裝。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

第一屆水上UP半程馬拉松今清晨也鳴槍起跑。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

長庚紀念醫院為宣揚創辦人王永慶堅持運動的習慣，自2010年起舉辦永慶盃路跑，目前是嘉義最大型路跑活動之一，29日嘉義場與台北、高雄場同步開跑，而第一屆水上UP半程馬拉松今清晨也鳴槍起跑，近萬民眾在嘉義縣兩地分頭起跑，展現活力與熱情。

第一屆水上UP半程馬拉松，國際地標北回歸線23.5路跑，29日清晨由嘉義縣長翁章梁與立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭等貴賓一同鳴槍，為跑者加油打氣，為迎接將到來的萬聖節，蔡易餘特地穿上獅子裝，林緗亭則扮成南瓜，可愛的變裝造型超級吸睛。

翁章梁說，嘉義縣政府積極推動健走運動，預計將規畫一系列活動，邀請鄉親共襄盛舉，希望大家都能養成運動的習慣。林緗亭說明，此次是水上鄉首次舉辦的路跑活動，就有有超過1300人報名參加，希望藉由路跑提升民眾參與運動、培養規律運動習慣，同時行銷水上鄉的特色，推廣在地優良農特產品，讓更多人了解水上鄉的魅力。

林緗亭說，因為首屆報名踴躍，鄉公所已提報體育署運動i台灣113年競爭型計畫，爭取經費補助，明年將會朝向結合「水上仙草柔軟節」活動，並希望與水上農會及水上體育會合辦第二屆，擴大參與人次，推廣水上特色作物。

永慶盃路跑每年參與人數持續上升，路跑動線分為3公里與8公里，可沿線欣賞故宮南院景觀，今邀請翁章梁、蔡易餘、太保市長鄭淑分、朴子市長吳品叡、縣議員江佩曄、詹琬蓁等人出席，眾人一同做操暖身，也和嘉義長庚紀念醫院院長楊仁宗一起為路跑民眾加油打氣。

長庚紀念醫院表示，今年路跑主題以「長庚為您爭口氣」，藉此鼓勵肺移植病友適度運動，維持健康身體和生活品質，現場設有各式健康促進宣導攤位，結合醫療團隊辦理長照2.0服務、代謝症候群篩檢、健康營養新生活、正確用藥及反毒教育、病人安全、安寧緩和及器官捐贈宣導，並在活動尾聲舉行摸彩活動。

翁章梁說，過去王永慶先生一直在提倡運動的好處，經常領頭帶著員工路跑，為了延續王永慶先生勤儉樸實的精神，永慶盃路跑今年已邁入第13個年頭，每年都吸引許多鄉親參與。