台中27歲鄭男29日上午於大雅區學府路1處看見妻子被26歲廖男載送上班，疑一時情緒失控拿出棍棒打壞廖男車輛後照鏡，又返車亮出長槍恐嚇，警方2小時內將鄭男追查到案。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大雅區29日上午傳出持槍恐嚇事件，27歲鄭姓男子在學府路看見26歲廖姓男子載送妻子上班，疑似一時情緒失控竟拿出棍棒打壞廖男車輛後照鏡，又返車亮出長槍恐嚇；警方獲報2小時內即逮捕鄭男，詢後將依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》及《刑法》恐嚇危害安全罪、毀損罪等移送偵辦。

疑感情糾紛！男子持棍敲打車輛下秒亮槍 警方2小時速逮人

台中市警察局大雅分局29日上午7點6分許接獲民眾報案，稱大雅區學府路134號前有行車糾紛，白色小客車駕駛持棍棒擊打另台轎車，並拿出槍枝意圖恐嚇。警方獲報後立即趕赴現場，調閱鄰近路口監視器鎖定鄭男車輛，並啟動巡邏警網前往攔截圍捕。

警員賴建諭、黎競中、林岳蒼、祝懷志、邱勝輝、李亦宸等人積極偵蒐下，順利於8點53分許在中清路與信義路口發現鄭男車輛。警方攔查發現，27歲鄭姓男子車上載著妻子29歲古姓女子，車上目視所及之處見有改造長槍及毒品，遂立即依現行犯逮捕鄭嫌，並通報偵查隊鑑識人員到場採證及查扣上述物品。

初步調查，事件疑為感情糾紛所引發，鄭嫌於古女工作地點因見廖男載送古女上班，情緒失控下，鄭嫌拿出棍棒擊打乙車，致左後照鏡毀損，又返車拿出改造長槍恐嚇，廖男則趁機駕車離去。鄭嫌要求古女上車談判，並驅車往清水方向逃逸，旋被員警攔查並依法逮捕。

大雅警分局指出，分局秉持市長「有案必破，且要快破」之理念，於案發2個小時內迅速偵破並將犯嫌逮捕歸案，即時制止後續可能危害，並於現場起獲改造長槍1把、安非他命2包及吸食盤1組，後續全案調查完竣後，將依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》及《刑法》恐嚇危害安全罪、毀損罪等移送台中地檢署偵辦。